República Checa corre riesgo de perder puntos ¿por que?

El rebrote del coronavirus está volviendo a causar muchas complicaciones en el fútbol europeo una vez más. Le Selección de Escocia vio sus planes de viaje cambiados de manera inesperada después del empate a un gol contra Israel en Hampden Park.

El equipo checo derrotó a Eslovaquia por 3-1 en Bratislava. Después del partido, la federación anunció que el equipo ya estaría desvinculados de la convocatoria por causa de la amenaza del coronavirus. El equipo se mantuvo 24 horas demás en la capital eslovaca mientras que se tuvieron que tomar los exámenes. Y al final, viajaron de vuelta unos 200 kilómetros en vehículos separados.

🆕 The national team will not play against Scotland on Monday due to representatives decision and the current situation with the COVID-19.

The national team ends current preparations with the immediate effect straight after the win against Slovakia.

— Czech Football Team (@ceskarepre_eng) September 4, 2020