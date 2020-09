OFICIAL: Las eliminatorias de CONCACAF se postergan hasta el 2021

La CONCACAF como la FIFA emitieron comunicados conjuntos en los que se oficializaban la postergación de las jornadas de octubre y noviembre de las eliminatorias rumbo a Catar 2022.

Se había reportado la semana pasada cuando el programa del canal panameño RPC dio la primicia la semana pasada y hace unos días y el miércoles de hizo oficial.

Ante los retos que se tienen y con el poco tiempo que tiene para poder hacerlo, la CONCACAF también menciona que trabajará en conjunto con la FIFA para ver cuáles serán las opciones para ajustar en base al calendario.

Update on the Concacaf Qualifiers for the FIFA World Cup Qatar 2022™ – https://t.co/gCJiA74Gkj

— FIFA Media (@fifamedia) September 8, 2020