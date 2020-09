¡Nick Díaz quiere volver a la UFC 5 años después!

La leyenda de UFC y ex campeón de peso wélter de Strikeforce, Nick Díaz, está considerando regresar a octágono, según un informe de Ariel Helwani de ESPN.

El domingo por la noche, Helwani compartió un vídeo reciente de Díaz que pesaba entre 165 y 175 libras (equivalente a 75 y 80kg). El mánager de Díaz, Kevin Mubenga, le dijo al periodista que el luchador acababa de terminar un programa de dieta y entrenamiento de 14 semanas. Según Helwani, el entrenador dijo que esta era la primera vez que Díaz bajaba de peso en cuatro años.

Helwani informó que Díaz probó el método de “weight cutting” (pérdida de peso rápida antes de una competición deportiva) porque “está vigilando de cerca las grandes peleas de peso wélter que se avecinan. Él está planeando ‘100%’ pelear de nuevo, según Mubenga, y apunta a un regreso a principios de 2021″.

… he is keeping a close eye on the big welterweight fights coming up. He is “100%” planning on fighting again, per Mubenga, and is targeting an early 2021 return. (📽 @elfrogito)

— Ariel Helwani (@arielhelwani) September 7, 2020