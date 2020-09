Lionel Messi sigue siendo el mejor en FIFA 21

FIFA 21 el videojuego más famoso de fútbol saldrá a la venta en menos de un mes, por ellos la compañía EA Sports ha desvelado el ranking oficial con los mejores 100 jugadores del juego. A su vez, dio a conocer la clasificación final con el top 10 de los mejores futbolistas de todo el videojuego. La revelación de estas valoraciones de los jugadores son una de las cosas de las más esperadas por los fanáticos de FIFA.

El listado lo encabezan en su mayoría los jugadores de clubes europeos, siendo este el continente predominante en cuanto a calidad de los mismos. Como era de esperarse –para muchos– el puesto número uno lo sigue ocupando Lionel Messi, quien es considerado por muchos, el mejor futbolista de toda la historia. El astro argentino del FC Barcelona, mantiene su puntaje de 93, un punto por encima de su rival directo, el portugués y jugador de la Juventus, Cristiano Ronaldo, que mantiene su media de 92 puntos. El top 3 lo cierra el actual campeón de la UEFA Champions League, Robert Lewandowski, quien aseguró la tercera casilla con un 91.

De acuerdo a la página de EA Sports esta valoración la realizaron personas con gran pasión por el fútbol, en donde analizan detalladamente las características y habilidades de todos los jugadores.

“El comité de valoraciones es una red de ojeadores con una gran pasión por el fútbol. Desde la velocidad hasta los remates, pasando por la precisión de los pases y la resistencia, observan detenidamente lo que sucede en el campo para evaluar y juzgar a los jugadores en más de 30 atributos que definen su nivel de habilidad. Sus datos se combinan para crear las valoraciones de FIFA, una clasificación sin igual de más de 17 mil jugadores”, afirma la página de los creadores del juego.

1. Lionel Messi – FC Barcelona (93)

2. Cristiano Ronaldo – Juventus de Turín (92)

3. Robert Lewandowski – Bayern Múnich (91)

4. Kevin De Bruyne – Manchester City (91)

5. Neymar Jr. – Paris Saint-Germain (91)

6. Jan Oblak – Atletico de Madrid (91)

7. Virgil van Dijk – Liverpool (90)

8. Kylian Mbappé – Paris Saint-Germain (90)

9. Mohamed Salah – Liverpool (90)

10. Sadio Mané – Liverpool (90)

La Liga de España continúa aportando jugadores a este top cada año. Para esta ocasión el Real Madrid cuenta con nueve deportistas, el FC Barcelona igual con nueve jugadores, el Atlético de Madrid aporta dos y la Real Sociedad y el Villarreal un futbolista.

Este año se destacó a Karim Benzema y Casemiro (ambos del Real Madrid) que subieron dos puntos, pasaron de 87 a 89. Por su parte, Hazard y Modric también jugadores del club merengue, perdieron tres puntos en esta edición de FIFA.

