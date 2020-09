Messi regresa a la Ciudad Deportiva para entrenarse con el Barça [VÍDEO]

Llegó el día que todos los aficionados del FC Barcelona estaban esperando. Luego de que el viernes en entrevista exclusiva con Goal.com Leo Messi anunciara que se quedaba una temporada más como jugador del club catalán por el hecho de que no quería entrar en disputas legales con el ‘club de sus amores’, este lunes el capitán del equipo se ha presentado en la Ciudad Deportiva Sant Joan Despí, para ponerse a disposición de su nuevo entrenador, Ronald Koeman.

El domingo 6 de septiembre el ‘10’ del Barcelona se sometió a la respectiva prueba PCR para descartar algún tipo de contagio de coronavirus tal y como lo exige el protocolo de La Liga, para que un jugador pueda incorporarse junto a sus compañeros. Leo pasó unos días de descanso junto a su familia por fuera de Barcelona, para olvidar la derrota 2-8 en Champions League y alejarse de todo lo que se decía en los medios de comunicación sobre su posible ‘salida’ del club.

A post shared by Antonela Roccuzzo (@antonelaroccuzzo) on Aug 7, 2020 at 6:48am PDT

De esta manera, este lunes Leo Messi fue captado por las cámaras de los periodistas y aficionados que estaban ansiosos esperando la llegada de su máxima estrella. El jugador argentino estaba citado por el entrenador holandés a las 17:30 hora de España, sin embargo, el futbolista ha llegado una hora y media antes, llegó a las 16:00 hora de España proveniente de su residencia en Castelldefels, siendo el primero de todos sus compañeros en presentarse a las instalaciones del club.

Leo Messi is already at the @FCBarcelona Sporting Facility for his first training session

The first few days he has to train alone, despite having tested negative in the PCR.

via @RadioMARCA pic.twitter.com/1B1W6b3XK9

— Barca Times Media 🎥 (@MediaBarcaTimes) September 7, 2020