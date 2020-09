Leyenda de la NBA vende su mansión

El expívot Shaquille O’Neal ya ha visto su valor crecer desde que se retiró del baloncesto en el 2011. El jugador ya se conoce como una marca importante de varias compañías en Estados Unidos y sigue siendo alguien muy relevante dentro de lo que ha sido el mundo del baloncesto.

El cuatro veces campeón de la NBA ha puesto su casa en la ciudad de Windermere, Florida a la venta por la “modesta” suma de US$19,500,000. Este precio ha sido reducido por casi nueve millones a comparación del precio que había puesto en el 2018.

La casa del ahora analista de la cadena estadounidense TNT también cuenta con 700 pies cuadrados de frente al lago con orientación oeste. También incluye una piscina de 95 pies de largo y un muelle privado con dos muelles cubiertos para botes.

Esta mega mansión ubicada dentro del exclusivo Isleworth Golf & Country Club, una de las comunidades de golf cerradas más importantes del centro de Florida, y ofrece más de 31.000 pies cuadrados de espacio habitable, 12 habitaciones y servicios increíbles como una cancha de baloncesto cubierta de 6.000 pies cuadrados y un garaje estilo sala de exposición de más de 17 autos.

Video de la mansión

LIVE LIKE SHAQ AT 9927 GIFFIN COURT WINDERMERE FL 34786Looking to live life large? I'm talking beds 15 feet wide, 95 foot long pools, 12 bedrooms with over 31,0000 sq ft of living space and so many amenities you will never need to leave to be entertained. Welcome to 9927 Giffin Court, a sprawling estate designed to live life large by the legend himself: Shaquille O'Neal. — 9927 Giffin Court sits on nearly four acres of land within Isleworth Golf & Country Club – one of central Florida’s top gated golf communities. The home offers nearly four acres of western facing waterfront property with 700 feet of prime lake frontage and panoramic views of Lake Butler. Over 31,000 square feet of living space, the 12 bedroom estate is ideal for it’s privacy, amenities and sheer space offered for seamless indoor-outdoor living. An array of indoor amenities include a 6,000 sq. ft. indoor basketball court, a 17+ car showroom-style garage, a cigar bar with walk-in humidor and wine storage, soundproof home theater, an aquarium-style room with triangular fish tank, a game room, three fireplaces, Crestron smart-home technology, an office and a spacious center island chef’s kitchen with top-of-the-line appliances. Enjoy Florida’s year-round sunshine with a stunning 95 ft. long, 15 ft deep swimming pool with a waterfall, an outdoor kitchen, a tiki-style cabana and a private pier with two covered boat slips. The Isleworth community is the most sought after community in Central Florida with an 18 hole championship golf course, 89,000 sqft clubhouse, resort style pool, and watersports. The grounds are surrounded by a 10-foot privacy wall, making this home one of Isleworth’s most private and desirable waterfront properties. Virtual Renderings and plans available from top architects. Reimagine the possibilities of design for 9927 Giffin Court. —- LISTING AGENT: Tiffany Pantozzi PHONE: 407-984-4888 EMAIL: tiffany@livelovesellorlando.com INSTAGRAM: tiffanypantozzi VIDEO: Carlos Perez Films BOAT: Regal & Nautique of Orlando WAKEBOARDER: Danny Harf SWIMMERS: Loreleis Synchronized Swimming BASKETBALL PLAYER: D.J Bryant 2020-09-09T12:47:45Z

El lugar también tiene un cine en casa a prueba de sonido, una sala estilo acuario con pecera triangular, una sala de juegos, tres chimeneas, tecnología de punta Crestron, una oficina y una espaciosa cocina de chefs de la isla central con electrodomésticos de primera línea.

Este local que queda a 30 minutos de la Ciudad de Orlando ofrece una variedad de servicios interiores incluye una cancha de baloncesto cubierta de 6.000 pies cuadrados, un garaje estilo sala de exposición de más de 17 autos, un bar de cigarros con humidor y almacenamiento de vinos.

Lo que quieren vender en el tema “appeal” de esta casa es su localidad. En la descripción hablan del “sol de Florida durante todo el año”. Obvio que la localidad tiene mucho que ver en uno de los mercados de bienes raíces más interesantes del mundo.

O’Neal compró esta casa en 1993 cuando integraba al Orlando Magic. En ese momento, esa residencia tenía un costo de US$4 millones.

Otras residencias de Shaq

Shaq tiene otras propiedades alrededor de Estados Unidos. Entre ellos tiene una propiedad de 15 hectáreas a 30 millas de la ciudad del centro de Atlanta. Esa residencia la adquirió en el 2017 for US$1.15 millones.

En el 2018, comnpró otra residencia por US$1.8 milliones. Esta propiedad de 5,200 pies cuadrados en la comunidad de Bell Canyon, una área rural en las afueras de Los Ángeles. Esta residencia, también está a la venta por US$2.3 millones.