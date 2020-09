Estrella de la UFC arrestada por supuesto asalto sexual

El múltiple campeón mundial del la UFC, Conor McGregor, tuvo que retirarse de una evento caritativoen Francia después de que fuese arrestado al ser denunciado por una mujer por asalto sexual y exhibicionismo de acuerdo a un informe de la Agence France Press. De acuerdo a la acusadora, esto ocurrió en un bar en el cual se encontraba en peleador antes de comenzar un viaje de 180km que lo llevaría de Corsega a Mónaco. McGregor iba a ser parte de un evento que iba a generar conciencia sobre la seguridad acuática. A su llegada, fue detenido el jueves por la policía después de que se hiciera la denuncia.

“Después de recibir una denuncia el 10 de septiembre, acusando hechos que serían calificados como intento de asalto sexual y exhibicionismo, Conor Anthony McGregor fue el sujeto de una audiencia, bajo regimen de custodia,” de acuerdo a un comunicado emitido por la oficina de la fiscalía francesa de Bastia.

El comunicado no habló de ningún cargo adicional.

Respuesta de McGregor

“Conor McGregor niega de manera vigorosa cualquier acusación de conducta inapropiada,” indicó su representante Karen Kessler a la cadena ESPN.

“Ya fue entrevistado y liberado,” dijo el representante del atleta Audie Attar de Paradigm Sports Management. Attar también mencionó que su cliente no iba a ser tomado “como un blanco para poder conseguir dinero fácil”.

Después del arresto

El peleador después de salir libre de la estación de policía publicó en redes sociales lo que estaba desayunando, como un esfuerzo para poder darle vuelta a la página.

McGregor indicó que está retirado, pero no lo es de manera formal ya que sigue siendo testeado por parte de la USADA, el socio de la UFC en lo que se refiere a temas anti-doping. La última ocasión en la que peleó el irlandés fue el pasado 18 de enero cuando noqueó a Donald Cerrone en 40 segundos en la ciudad de Las Vegas. Antes de esa fue la controversial pelea que tuvo con Khabib Nurmagomedov en el 2018.

Esta no es la primera ocasión que el popularísimo peleador ha tenido problemas con la ley. En la previa de su pelea con Nurmagomedov, McGregor asaltó el bus en el que andaba el peleador oriundo de Dagestán. Esto causó una suspensión del irlandés de la UFC.

También en el 2019, el irlandés golpeó a un hombre mayor de edad por no querer tomar su marca de whisky. Un mes antes, tuvo un altercado con un fanático en Miami en el que él destrozó su teléfono y ambos lados decidieron resolver la situación fuera de las cortes.