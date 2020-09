El deporte estadounidense no olvida las víctimas del 9/11

En el décimo noveno aniversario del atentado en contra de las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2001, hecho que marcó para la siempre la historia de los Estados Unidos, el mundo del deporte en este país recuerda las más de dos mil víctimas mortales y héroes que perdieron la vida a causa de este acto de terror provocado por la organización terrorista Al Qaeda en cabeza de Osama bin Laden.

Este día ha estado marcado por actos de conmemoración, y las grandes ligas deportivas del país decidieron sumarse a estos actos simbólicos. Por medio de las redes sociales expresaron sus mensajes de apoyo en este día tan triste para la comunidad americana, que 19 años después, no olvida este horrible suceso.

Los equipos, directivos y los propios jugadores de las diferentes ligas norteamericanas se pronunciaron sobre este hecho enviando mensajes para recordar aquella mañana del 11 de septiembre de 2001.

La MLS o Major League Soccer, la liga más grande de fútbol en Estados Unidos se pronunció por medio de Twitter con un sentido ‘Never Forget’ y una panorámica de que tienen a la ciudad de Nueva York de fondo.

De igual, el comisionado de la MLS, Don Garber publicó una instantánea que tiene colgado en su oficia. “Esta foto ha estado colgada en mi oficina durante 18 años, aunque no la he visto en casi 6 meses. Es un faro de luz para honrar a las víctimas de ese trágico día. Para mí, también es un rayo de esperanza para la curación que tanto necesitamos como nación en este momento”.

This photo has been hanging in my office for 18 years, though I haven’t seen it for almost 6 months. It is a beacon of light to honor those lost on that tragic day. For me, it is also a ray of hope for the healing we so desperately need as a nation right now. #NeverForget pic.twitter.com/pBPetSsR0B

— Don Garber (@thesoccerdon) September 11, 2020