‘Canelo’ Álvarez demanda a DAZN y Golden Boy Promotions ¿Por qué?

En la noche del martes 8 de septiembre se dio a conocer por parte de The Athletic, que el boxeador Saúl ‘Canelo’ Álvarez interpuso una demanda ante el tribunal federal en Los Ángeles, California en contra de Oscar de la Hoya, la promotora Golden Boy y la compañía de streaming DAZN. De acuerdo a la información, esto provocado por incumplimiento e interferencia intencional en el contrato del multicampeón.

El mexicano alega que la promotora Golden Boy y la plataforma DAZN no han llegado a un acuerdo para realizar la siguiente pelea y que la misma no querría pagarle la suma de $35 millones de dólares por pelea que tienen acordados. Según la cláusula del contrato, Canelo recibiría un total de $356 millones de dólares por las 11 peleas.

Los argumentos de Canelo Álvarez son que él debía de pelear dos veces al año, correspondiente a la fecha del 5 de mayo y otra el 16 de septiembre, de estos combates recibiría la cantidad de $35 millones de dólares, acuerdo que no se ha hecho efectivo, ya que tanto DAZN como Golden Boy Promotions no han cumplido con lo pactado, y de acuerdo al mexicano, se han violado ambos contratos, por lo que considera que le han causado daños por un valor $280 millones de dólares, suma que estaría reclamando.

De acuerdo a un tweet del periodista Mike Coppinger, ‘Canelo’ no está dispuesto a mantenerse por fuera de los ring de boxeo.

“Soy el número uno libra por libra del mundo. No le tengo miedo a ningún oponente y no voy a permitir que las fallas de mi locutor o promotores me mantengan fuera del ring. Presenté la demanda para poder volver al boxeo y darles a mis fanáticos el espectáculo que se merecen”, aseguró a The Athletic en un comunicado oficial.

