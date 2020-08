Yaya Touré: “Si Messi se va del Barcelona, sería al City”

El exmediocentro Yaya Touré, quien fue compañero de Lionel Messi durante tres temporadas (2007 – 2010) con el FC Barcelona se pronunció sobre la posible salida de Leo Messi del club azulgrana. Luego de que en los medios deportivos de España se conociera la noticia de que la cumbre entre Koeman y Messi no resultó del todo efectiva, y que el argentino expresó su intención de abandonar el FC Barcelona, muchos equipos esperan pacientemente lo que pueda ocurrir con esta situación y si es viable el fichaje del mejor futbolista del mundo.

Congratulations to my former club @FCBarcelona on winning @LaLiga title!!! 👌🏾

Very happy for my ex team mates Lionel Messi and @EAbidalOfficial – who is now technical director at the club!!

😊 pic.twitter.com/hSy4JlPYwB

— Yaya Touré (@YayaToure) April 27, 2019