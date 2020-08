UEFA asigna árbitros para partidos de viernes de Champions

El viernes comienzan a determinarse los últimos cuatro cupos de la Champions y hay mucho en juego. Los dos partidos del sábado siguen muy parejos y en cualquier detalle menor de puede girar el destino de uno u otro equipo.

Por eso cuando se asignaron los árbitros para estos dos partidos hubo mucho de qué hablar.

En el partido de la Juventus contra Olympique Lyon, el alemán Felix Zwayer fue un árbitro que no debe de haber caído bien para el equipo de “La Vecchia Signora”. La última ocasión en la que este oficial dirigió al campeón italiano fue el año pasado cuando perdieron el partido de vuelta ante el Atlético Madrid en el Wanda Metropolitano.

Atlético de Madrid 2-0 Juventus

Para el Lyon, esta es la primera ocasión en la cual son dirigidos por el silbante de 39 años.

Juventus- Lyon

Árbitro

Felix Zwayer ALE

Asistentes

Thorsten Schiffner ALE

Marco Achmüller ALE

Cuarto Árbitro

Tasos Sidiropoulos GRE

Árbitro VAR

Christian Dingert GER

Manchester City- Real Madrid

Árbitro

Dr. Felix Brych ALE

Asistentes

Mark Borsch ALE

Stefan Lupp ALE

Cuarto Árbitro

Daniel Sieber ALE

Árbitro VAR

Bastian Daknert ALE

En el partido de fondo, el alemán Felix Brych será el en cargado de dirigir el encuentro entre el club inglés y el español. En este partido el equipo madrileño buscará darle vuelta a marcador global de 1-2 después del partido disputado en el Bernabéu el febrero pasado.

Para el Madrid, Brych fue un árbitro que le daba buena suerte. Eso fue hasta que le tocó dirigir el partido de vuelta ante el Ajax. Ese encuentro terminó en un 4-1 a favor de los holandeses en el Bernabéu, terminando su reinado de tres Champions consecutivos.

Real Madrid 1-4 Ajax

Antes, su el balance del Madrid con el germano era de seis victorias y dos empates.

Sin embargo para el City es una experiencia diferente. El árbitro internacional de 45 años, dirigirá por tercer vezal equipo inglés. En la fase de grupos de la edición 2015-16, el City enfrentó a la Juventus y perdieron por 1-0 con gol de Mario Mandzukic.

Juventus 1-0 Manchester City

En el 2017-18, Liverpool derrotó al City encamino a la final. El equipo de Jurgen Klopp goleó al de Pep Guardiola por 3-0 an un enfrentamiento que vio al técnico catalán ser expulsado del partido.

Liverpool 3-0 Manchester City

