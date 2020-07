Pep Guardiola: “Zidane hace bien al fútbol”

En menos de una semana por fin regresa la Champions League y unos de los encuentros más llamativos para los futboleros es el partido entre el Manchester City y el Real Madrid del próximo 7 de agosto. En el partido de la ida por los octavos de final, los ingleses se llevaron el encuentro dos goles a uno sobre los merengues en el Santiago Bernabéu. Ahora la Madridistas deberán viajar al Etihad Stadium para poder revertir este resultado y clasificar a siguiente ronda.

Previo a este encuentro el entrenador del City, Pep Guardiola concedió una entrevista en exclusiva con el medio DAZN, en donde dio a conocer este viernes su admiración por el técnico francés y lo que será este encuentro frente al Madrid.

En sus declaraciones Guardiola aseguró que, si había un equipo capaz de darle vuelta al resultado del partido de ida, era el Real Madrid. “Tenemos un buen resultado del partido de ida. Si jugamos con ese resultado, tendremos muchas dificultades para poder pasar. No hay que pensar demasiado en la ventaja que tenemos. Sabemos la ventaja que es. Si hay un equipo que pueda darle vuelta son estos grandes equipos, como también el Barcelona o el Bayern”. Afirmó Pep a DAZN.

De igual manera el técnico se decantó por el trabajo hasta ahora realizado del exfutbolista francés “Zidane hace muy bien al fútbol en los buenos y malos momentos. Me alegro que a personas como él le salgan bien las cosas, es muy bueno para el fútbol, aunque la gente no me lo pueda creer por ser del Real Madrid”. También destacó todos los méritos que en su etapa como entrenador ha logrado “Ha ganado tres Champions seguidas y logrado quitarle al Barça dos Ligas cuando el Barcelona en esta década ha dominado esta competición, eso demuestra su capacidad”. Y por último admitió que le hubiera encantado poder jugar con el francés, pero lastimosamente le tocó como rival en la selección francesa.

"¡Lo que me hubiera gustado jugar con Zidane! Aunque la gente no lo pueda creer porque es del Real Madrid, me alegro mucho de que le vaya bien porque la gente como él hace bien al fútbol" Pep redescubre a Guardiola. Una charla para disfrutar. Entrevista completa en #DAZN 🙌 pic.twitter.com/hXmIxyqohP — DAZN España (@DAZN_ES) July 31, 2020

¿El rival más difícil?

Pep no se guardó nada, y al ser preguntado sobre el equipo más difícil al que ha enfrentado como técnico, afirmó que es el Liverpool de Jürgen Klopp, debido a su rapidez, estilo de juego y la fuerza mental de sus jugadores. “El rival más duro al que me he enfrentado en mi carrera ha sido Liverpool del año pasado. Domina todos los registros. Si te dejas dominar, te encierra en el área y no sales. Cuando tú lo dominas, corren al espacio como nadie. Son muy rápidos yendo hacia atrás y en la estrategia. Es el rival que más me ha costado descifrarlo y tratarlo, el Liverpool”.

¿Ganar la Champions con el Manchester City?

Muchas son las personas que cuestionan a Guardiola por todavía no conseguir una Champions con otro equipo diferente al FC Barcelona, por eso, cada año cuando inicia la competición, hay cierta presión para entrenadores como él, que lo han ganado todo. Por eso al ser preguntado sobre esto, respondió que ha intentado ganar la ‘Orejona’ varios años y lo seguirá intentando.

“Si no la gano, pues habré fracasado pero lo importante es haberlo intentado. La he ganado porque he tenido un club increíble y jugadores increíbles y quiero seguir ganando. Si no ganas, ¿qué le vas a hacer? En el deporte se pierde más que ganar”. Finalizó el entrenador.