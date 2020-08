¿Trueque Dybala – Isco? Así sería la operación entre el Madrid y la Juventus

Luego de que ambos equipos fueran eliminados de la Champions League, y que la Juventus destituyera a Sarri por Andrea Pirlo, los movimientos y ‘reformas’ en ambos clubes comienzan a pensarse de cara al inicio de la nueva temporada, una vez finalizada la última de las competencias: la Champions. Ambos clubes se encuentran evaluando opciones para traer a sus equipos los mejores fichajes, y no solo eso, saber manejar la economía de los equipos y conseguir buenos fichajes a precios ‘razonables’ con un mercado sumamente inflado en los últimos años.

Con este objetivo claro – el de fichar estrellas – han comenzado a surgir los rumores de una posible operación entre estos dos titanes del fútbol europeo. Dos de los medios deportivos más importantes de Italia – Tuttosport y La Gazzetta Dello Sport– situaron al argentino Paulo Dybala en un posible acuerdo para que su traspaso al Real Madrid se haga una realidad. La ‘Joya’ se encuentra en proceso de renovación de su contrato con el conjunto ‘bianconeri’, negociación que se ha demorado un poco y que aún no llega a un acuerdo definitivo. Esto aumentaría aún más los rumores de su salida de la Juventus.

¡Dybala está en el mercado! Este es el título de TuttoSport de este jueves. La Joya está en la mira del Manchester City y del Real Madrid según informa este diario italiano. pic.twitter.com/jeN9f2Z3Xx — ESPN Fútbol Club Argentina (@ESPNFCarg) August 13, 2020

Por su parte, en la ‘Casa Blanca’ el Real Madrid tienen varios candidatos para salir en este mercado de fichajes. Varios jugadores que no son fundamentales y que no se han ganado todavía un puesto fijo en la titularidad de Zinedine Zidane tendrían los días contados. Algunos de los nombres serian Gareth Bale, James Rodríguez e Isco Alarcón. Nada más y nada menos, que jugadores con una capacidad futbolística indudable, que no han podido recuperar su nivel debido a la falta de actividad en el terreno de juego. Pero eso sí, Florentino Pérez, no se plantea vender por un precio ‘mínimo’ a quienes le costó tanto traer, no solo económicamente, sino, en cuestión de interés hacia el club.

Por esta razón y con la intención de ambos equipos mejorar sus plantillas, se estaría pensando en un ‘trueque’ Paulo Dybala – Isco, ya que el precio del jugador argentino rondaría entre los 100 millones de euros. Cantidad que el Real Madrid estaría tratando de reducir al integrar en la operación jugadores, en este caso se estaría hablando principalmente del malagueño Isco Alarcón, pero no se descartaría que sumaran a Toni Kross o Marco Asensio.

Esto ha desatado la ‘furia’ de los seguidores de la ‘Vecchia Signora’ quienes por medio de las redes sociales, comentaban que Dybala debía quedarse y el club pagar los 15 millones de euros de sueldo que exigía el jugador.

Y es que no es para menos, Dybala a tenido un paso por la Juventus magnífico y esta temporada tuvo un desempeño valorable en la consecución de la Serie A llevándose el MVP de la competición por encima de CR7, logrando obtener 17 goles y 14 asistencias en 46 partidos.

La inesperada decisión que podría tomar la Juventus con Paulo Dybala https://t.co/AbtXCXLRJV — Infobae Deportes (@infobaedeportes) August 13, 2020

Pirlo pidió a Isco

El nuevo entrenador de la Juventus llegó pisando fuerte. Se dice que el exfutbolista habría puesto sobre la mesa su percepción sobre Isco, y que no le disgustaría para nada un posible cambio de jugadores. De acuerdo a información, la Juventus buscaría equilibrarse económicamente con la venta de varios jugadores. Varios de los nombres que hay en lista serian el del argentino Gonzalo Higuaín, Douglas Costa, Sami Khedira y Daniele Rugani.

El nuevo entrenador de la ‘Juve’ habría dado el aval para vender a Dybala y hacerse con los servicios de Isco. Además, fue el mismo Andrea Pirlo quien en la temporada pasada afirmaría que para ganar una Champions League, tendrías que tener a un jugador como Isco en tu equipo. Palabras que han aumentado más la posibilidad y el visto bueno del técnico para que la llegada de Alarcón a Italia se haga realidad.

Isco ¿se queda?

La otra contraparte de esta historia, tiene nombre y apellido: Isco Alarcón. Quien, según Diario AS, le habría comunicado a su padre que no escucharía ofertas de ningún club, ya que su intención es quedarse en el Real Madrid. El jugador finaliza su contrato en 2022 y el Madrid no se plantea por el momento su renovación. Pese a esto, y a no haber disputado ni un solo minuto en el último partido con el Madrid en Champions League, el jugador no se plantea dejar el club.