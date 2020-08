Los Sixers despiden a entrenador tras ser barridos

La primera víctima de los resultados dentro de la burbuja de Orlando llegó el lunes tras la destitución de Brett Brown. Esto ocurrió el lunes después de que los Sixers fueran barridos en la primera ronda de la postemporada a manos de los Boston Celtics, terminando una temporada en el cual fueron una de las grandes decepciones.

La noticia que reportó Adrian Wojnarowski de la cadena ESPN fue confirmada por la tarde en un comunicado emitido por el equipo. Así terminó con un proceso de siete temporada en el cual terminó con marca de 221-344 y 12-14 en la postemporada.

El equipo estaba entre los candidatos a luchar por la corona de la conferencia del este y quedaron muy cortos por tercera temporada consecutiva.

Celtics vs. Philadelphia

CELTICS at 76ERS | FULL GAME HIGHLIGHTS | August 23, 2020CELTICS at 76ERS | FULL GAME HIGHLIGHTS | August 23, 2020 Led by Jayson Tatum’s 28 PTS and playoff career-high 15 REB, the Boston Celtics defeated the Philadelphia 76ers, 110-106, in Game 4. Additionally for the Celtics, Kemba Walker tallied 32 PTS in the victory, while Joel Embiid added 30 PTS and 10 REB for the 76ers. The Celtics will now advance to the Eastern Conference Semifinals after closing out this series, 4-0. Boston will go on to face the winner of the Toronto Raptors – Brooklyn Nets series. Subscribe to the NBA: https://on.nba.com/2JX5gSN Full Game Highlights Playlist: https://on.nba.com/2rjGMge For news, stories, highlights and more, go to our official website at https://nba_webonly.app.link/nbasite Get NBA LEAGUE PASS: https://nba.app.link/nbaleaguepass5 2020-08-23T19:55:19Z

Muchos en los medios en Philadelphia culparon a Brown por la caída de un equipo que tuvo el talento para llegar a pelear el título de la NBA. El entrenador de 59 años decidió dejar ir al estelar escolta Jimmy Butler, quien llegó esta temporada al Miami Heat.

Los Sixers reemplazaron a Butler con el veterano Al Horford. El dominicano, como muchos otros, no rindieron como se esperaba y terminaron siendo decepciones.

Los candidatos

Los candidatos para esta vacante ahora mismo son Jason Kidd, quien ahora mismo es parte del equipo técnico de Frank Vogel con los Lakers.

También en Los Ángeles está Tyronne Lue. El entrenador que ganó el título con Lebron James cuando dirigía a los Cleveland Cavaliers es ahora un asistente de Doc Rivers con los Clippers. En el caso de Lue, ya hay interés mutuo.

Otro está en Philadelphia. Ime Udoka es proveniente del árbol de entrenadores de Gregg Popovich y estaban con Brown como asistente. Fue el que diseñó una de las mejores defensas de la NBA esta temporada.

Dos improbables

El entrenador de la Universidad de Vilanova, Jay Wright, ha sido considerado por muchos, uno de los que está listo para dar el salto al nivel profesional después de 26 temporadas en el baloncesto universitario. Ha llevado a localizada en Philadelphia a tres Final Four y ha ganado dos campeonatos nacionales en las últimas temporadas.

El otro sería Mark Jackson. El ex base de los New York Knicks e Indiana Pacers ya fue entrenador de los Golden State Warriors y ha estado trabajado en la televisión estadounidense durante los últimos años. Recientemente tuvo una discusión por redes sociales con el ex entrenador los Sacramento Kings y Real Madrid, George Karl.