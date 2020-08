¿Ronaldo tenía otro reto en mente para el futuro? ¿De qué se trata?

Cristiano Ronaldo se ha convertido en uno de los mejores jugadores de esta generación, hasta algunos llegarían a decir que es el mejor. Tiene los argumentos para hacer un caso fuerte al respecto. Una de las razones ha sido su capacidad de adaptarse a varias situaciones y circunstancias a través de su gloriosa carrera.

Ahora comienza a surgir un rumor que era probable que su ciclo en la Juventus estaba cerca de llegar a su fin ya que quiere un reto más. Afortunadamente para la Juventus no llegó a materializarse. De acuerdo a la revista France Football, parece que el portugués ve su futuro en el Paris-St. Germain.

El periodista Thierry Marchand escribió que el cinco veces Balón de Oro “soñaba” con llegar al PSG a principio de año. Indicó que esta movida estaba “muy probable” en concretarse antes del parate causado por la pandemia.

El informe hablaba de una reunión con el jugador y su representante con Andrea Agnelli, Pavel Nedved y Gianluigi Buffon después del partido de Champions que ganó “La Vecchia Signora” ante Lokomotiv de Moscú por 2-1. En esa reunión dijo que “no le gustaba que su equipo no estaba a la par”.

Durante este tiempo, Ronaldo se convirtió en uno de los motores que le ayudó a la Juventus en ganar su noveno título al hilo y quedó segundo con 31 goles, as uno de la marca del club establecida por el francés Felice Borel hace 86 años.

Ronaldo quedó detrás del eventual “capo cannonieri” y ganador de la Bota de Oro, Ciro Immobile de la Lazio que terminó con 36.

31 – Cristiano #Ronaldo has netted 31 goals in the current league season; in #Juventus history only Felice Borel scored more in a single Serie A campaign (32 in 1933/34). Stellar.#JuveSamp #JuveSampdoria #SerieA pic.twitter.com/kSzRmdrBFV

— OptaPaolo (@OptaPaolo) July 26, 2020