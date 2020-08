El PSG con una gran ausencia para la semifinal de la Champions

Uno de los jugadores más consistentes jugadores del Paris- St. Germain no estará en el crucial partido semifinal ante el RB Leipzig germano en Lisboa el martes.

Keylor Navas no va a estar disponible para el partido definitorio después de la lesión que sufrió en los cuartos de final ante el Atalanta.

El parte médico del equipo confirmó la lesión del costarricense y que no estará disponible.

Keylor Navas continúa su cuidado y rehabilitación luego de su lesión en el muslo derecho. Se espera su regreso paulatino al campo el jueves. No está disponible para la semifinal del martes.

Parte oficial del PSG

Nuestro portero @NavasKeylor no se recuperó de su lesión en el muslo derecho y no jugará la semifinal de la @LigadeCampeones 🏆 ¡Pronta recuperación, Keylor! 🇨🇷 https://t.co/jjlv3Cll9T — Paris Saint-Germain (@PSG_espanol) August 16, 2020

Esto confirma que el ex guardameta del Sevilla, Sergio Rico, sería el titular para este partido. Durante la última temporada, Rico disputó nueve partidos, entre ellos los últimos 30 minutos del jueves pasado.

En el evento de ganar contra el Leipzig, es posible que Navas esté recuperado y puede estar en la cancha con la posibilidad de ganar su cuarta Champions League.

El ex guardameta del Saprissa llegó a París después de salir por la puerta de atrás del Real Madrid tras cinco temporadas y se estableció como el guardameta titular en su nuevo equipo. El tico le ofreció al PSG una seguridad más imponente y eso se vio en la final de la Copa de la Liga contra el Lyon al ser fundamental en la tanda de penales.

Final de Copa de la Liga

Otros lesionados

El equipo llegaba a la semifinal con varios lesionados, y hay solamente dos que no están listos para estar a la disposición del técnico Thomas Tuchel.

Aparte de Navas, Idrissa Gueye ese el otro jugador que todavía sigue con dudas. El jugador se resintió el sábado y parece ser una duda para el partido del martes. Se le harán un seguimiento a la lesión para ver si puede estar listo para el enfrentamiento.

Lo que sí es buena noticia fue que los jugadores, Marco Verratti, Thiago Silva y Layvin Kurzawa se reintengraron a los entrenamientos del equipo parisino durante el fin de semana. Todo indica que estos tres tengan opciones de poder ser titulares el martes.

El ganador del enfrentamiento el martes enfrentarían al ganador entre Bayern Múnich- Olympique Lyon el próximo domingo.