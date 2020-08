Periodista colombiano comienza batalla campal contra James

Las palabras de James Rodríguez han tenido repercusiones en los medios en su país. Tanto ha sido el impacto es que varios periodistas en el país sudamericano ha dejado su opinión y ha sido parte de la polémica en varios programas allí. Tanto que las críticas por parte del periodista Carlos Antonio Vélez ya comienzan a tomar un tono muy revanchista y oscuro.

Sin duda alguna, cada vez que James Rodríguez da una entrevista en Colombia todos están pendientes a sus palabras y las últimas que dio, en una entrevista con el conferencista mexicano, Daniel Habif, cuando dijo que era “el mejor jugador colombiano de todos los tiempos”, generando bastante polémica en su país. Esto es obvio ya que él es el jugador que tiene más influencia en Colombia y cada comentario que hace o no hace es analizado bajo una lupa constantemente

Vélez salió el jueves y dijo que el jugador merengue lo ha amenazado. “Mandó una amenaza a quienes no lo hemos apoyado o no lo hemos acolitado en este tramo de falta total de profesionalismo. Nos advierte que está haciendo una lista de quienes lo cuestionamos por sus comportamientos de última generación y nos amenaza con que nos pasará factura cuando vuelva a hacer un gol o cuando vuelva a ganar un partido. Él es bueno, pero no es profesional”

Este salió para dejar al mundo saber su opinión sobre lo dicho por James y le pegó durísimo en su editorial Palabras Mayores, de la cadena Antena 2. “No he escuchado la famosa entrevista de James, pero es fácil suponer que se ha quejado de Zidane, que no lo dejaron ir, que es muy bueno, que debió haber jugado todos los partidos, que no hay ningún jugador mejor qué él, que ha trabajado ‘como una bestia’ y ‘como una mula’ y que no le han dado las oportunidades”, dijo.

Después afirmó: “Lo que sí me enteré, esta mañana porque estaba revisando la prensa internacional… Es que según lo que dicen, él habría manifestado que es el mejor jugador colombiano de todos los tiempos. O sea, se autodenominó el mejor jugador colombiano de todos los tiempos. Le está haciendo daño ‘el bancazo'(estar inactivo)”.

Comentarios de Vélez

Vélez aseveró que los comentarios de James no eran acertados y comenzó a dar ejemplos de jugadores que pudieran ser más grandes que el cucuteño. “Es fácil demostrar que en Colombia hay mejores jugadores que él, Willington Ortiz, ‘el Pibe’ Valderrama, Faustino Asprilla, Freddy Rincón y, uno que todavía está activo, Radamel Falcao García. Que ha sido ‘Pichichi’ en Europa, que ha ganado muchos títulos. James, lastimosamente, con selección no ha ganado nada. Porque no ha ganado nada”.

Despues llegó a mencionar que ahora el jugador de 28 años tiene otros enfoques fuera del fútbol y decide hacer otras cosas que no le ayudan a regresar a su mejor nivel. “James intenta perpetuarse como un tristemente célebre representante de la raza futbolística quejona. Qué manera de lamentarse, ¿no? Verdades a medias, reclamos, lloriqueos, quejas, frustraciones y otras hierbas”.

Finalmente el periodista indicó que el jugador, que muy posiblemente no esté en el plantel merengue cuando comience la temporada, necesita que cambiar su enfoque. “Lo que tiene que hacer es, calladito ponerse a trabajar, justificar lo que le pagan y salir adelante. Pero cada vez que ‘le tiran’ un micrófono es lo mismo. Una lloradera, echarle la culpa al otro y eso es muy fastidioso. Porque lo pone a él y al fútbol colombiano en un lugar que no es el correcto. Mientras nosotros damos ese espectáculo, a través de los futbolistas, los ciclistas ganan y ganan y ganan. Y cada vez que hay una carrera, hay uno nuevo y calladitos,” finalizó.