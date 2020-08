¿Podría perderse Neymar la final de Champions League?

Luego de que el Paris Saint-Germain goleara 3-0 al RB Leipzig y se metiera en la final de próximo domingo de la UEFA Champions League, a la espera aún de su rival, que saldrá del partido entre el Bayern Múnich y el Olympique de Lyon, las cámaras se enfocaron en la estrella del conjunto parisino, quien comandó la victoria de los franceses, no solo en el partido de hoy, sino, en lo decisivo que fue en los partidos de octavos y cuartos de final.

A post shared by ene10ta Érre 🇧🇷 👻 neymarjr (@neymarjr) on Aug 18, 2020 at 5:58pm PDT

Si señores, hablamos del brasileño, Neymar Jr, quien hoy, tuvo una vez más una gran actuación con su equipo. Aunque tuvo en sus pies varias oportunidades de marcar, no le alcanzó para llevarse un grito de gol, pero pese a esto, fue uno de los hombres encargado de conducir a su actual equipo, hacia la victoria que les dio el tiquete directo para estar presentes en la final que se llevará a cabo en la ‘burbuja’ de Lisboa. La asistencia de ‘taco’ del brasileño para que el ‘Fideo’ Di María pusiera el 2-0, fue una de las grandes acciones de ‘Ney’ en el encuentro.

Gracias a su gran momento futbolístico y carta aseguradora de goles y asistencias, el técnico Thomas Tuchel cuenta rotundamente con el ‘10’ para conformar el ataque y desequilibrio en su once inicial ante su rival en la final. Pero, ahora una acción inconsciente de Neymar, podría traerle varios problemas y hasta poner en duda su participación en el partido por el título el próximo fin de semana.

Neymar Jr, al finalizar el encuentro, lleno de euforia tras la clasificación, cometió un pequeño ‘error’ que le podría salir muy caro y poner en duda su participación en el decisivo duelo. El capitán de la ‘Verde Amarela’ intercambió su camiseta con el jugador del RB Leipzig, el alemán Marcel Halstenberg. Tal y como quedó televisado, se ve cuando ambos jugadores se acercan para pasarse el uno al otro su ‘casaca’ distintiva, gesto que estaría prohibido por la UEFA.

Neymar could be BANNED for Champions League final after swapping shirts with Halstenberg following PSG’s win vs Leipzig.pic.twitter.com/irg3Sr0wpY

— FOOTBALL FANS STUFF (@officialffsnews) August 18, 2020