En peligro pelea de Mike Tyson con Roy Jones Jr.: ¿Ya no regresará el campeón al ring?

La pelea de regreso de Mike Tyson contra Roy Jones Jr. está en serio peligro nuevamente, después de haber sido pospuesta una vez. Según Daily Mail, Jones Jr. ahora amenaza con retirarse del evento por el repentino cambio en el calendario.

“Ese es el mayor problema”, dijo Jones Jr. “Ya no soy un boxeador a tiempo completo, así que hago otras cosas para generar ingresos. Si no puedo hacer otras cosas, entonces debería ser compensado por eso, porque cambia los esquemas. No es aceptable”.

El combate Tyson, de 54 años, contra Jones Jr., de 51, originalmente estaba programado para el 12 de septiembre, pero se pospuso la semana pasada y se trasladó al 28 de noviembre.

Ahora, Jones Jr. está diciendo que la pelea podría no suceder en absoluto.

Según ese mismo informe, Jones Jr. espera resolver el problema, pero nunca es una buena señal que las partes opuestas comiencen a hablar entre sí a través de sus abogados.

Jones dijo: “Estamos tratando de resolver algo, mis abogados [están] hablando con sus abogados, tratando de encontrar formas de mejorar la situación para que pueda compensarse, que es más beneficioso para mí… Si no tienen sentido, (la pelea) se acabaría”.

“¿Por qué cambiaría la fecha y estropearía el resto de mi año cuando acepté el 12 de septiembre? Dijeron que querían tener una multitud. Si quieres conseguir una multitud, ese es un tipo de dinero diferente. Si quieres un gran evento, ese es un tipo de dinero diferente”, advirtió el oponente de Tyson.

“Crees que voy a decir, está bien, veamos mi dinero, pero no obtengo un mejor porcentaje. ¿Qué tan tonto es eso para mí? Así que veamos qué pasa”, agregó el boxeador.

Entonces, la pelea de regreso de Tyson podría estar fuera de la mesa, al menos por este año.

Perder a Tyson contra Jones Jr.sería una gran pérdida para el boxeo. El COVID-19 ya golpeó suficientemente fuerte el box con la misma fuerza que a otros deportes, pero Tyson vs.Jones Jr. era uno de los puntos brillantes en el próximo calendario.

Ahora, parece que uno de los eventos de boxeo más importantes del año, al menos desde una perspectiva deportiva convencional, podría estar contra las cuerdas.

Jones le dijo a Daily Mail que hubiera preferido seguir adelante con la fecha original.

“Para mí, se trataba más de presionar para seguir adelante y hacerlo, en primer lugar porque estoy concentrado y tú debes mantenerte enfocado”, dijo. “Tuve que cancelar otras cosas para estar aquí, está alterado mi calendario, tengo que cambiar las cosas”.

El evento pay-per-view de boxeo Tyson vs. Jones Jr. todavía está programado para el 28 de noviembre en Dignity Health Sports Park en Carson, California.

Si finalmente se da, los fanáticos podrán ver la pelea en vivo, a través de pago por evento por cable, satélite y Triller.

Pero si la pelea se cancela, aparentemente será porque nadie pensó en preguntarle a Jones Jr. sobre la nueva fecha de la pelea.

