Mike Tyson se enfrenta a tiburones: ¿quien ganó la pelea que el boxeador dio contra su gran miedo?

Mike Tyson, quien fuera considerado uno de los boxeadores más temidos en el deporte, y quien fue campeón mundial de boxeo de peso pesado, se enfrentó recientemente a uno de sus grandes miedos: los tiburones.

A los 54 años, Tyson aceptó ser parte de Shark Week, la serie anual de verano de Discovery Channel que se ha convertido en un elemento básico de la cultura televisiva estadounidense y está dedicada a aprender más sobre una de las criaturas más fascinantes del mundo: los tiburones.

Tyson dijo que a pesar de que le tiene miedo a los tiburones, quería enfrentar ese miedo como parte del regreso al ring que está organizando. En un anuncio sobre la aparición de Tyson en el segundo programa de la serie de una semana el domingo por la noche, llamado “Tyson VS. Jaws: Rumble on the Reef ”, el pugilista dijo:

“Me enfrenté a este reto para superar los miedos con los que todavía me enfrento en la vida. Yo equiparo esto con superar mi miedo de volver al ring a los 54 años. Aprendí de esta experiencia en la Semana del Tiburón, que cualquier cosa que me intimide, todavía soy capaz de enfrentar el desafío de superar cualquier cosa que me impida cumplir la misión de mi vida de alcanzar mi máximo potencial en la vida y acercarme a Dios”.

Pero no se preocupen, Tyson no usó sus puños de hierro sobre ningún tiburón. Si bien su trabajo es lograr nocauts totales, en el caso de los tiburones, los golpes en la cabeza no son necesarios. Más bien, se usa un truco genial llamado inmovilidad tónica. Al voltear suavemente un tiburón sobre su lomo, el animal se somete temporalmente por hasta 15 minutos hasta que se voltea y se sale, según Shark Trust. Los investigadores utilizan la medida para recopilar información.

Han pasado 15 años desde que Iron Mike Tyson boxeó profesionalmente después de retirarse en 2005. Ha estado insinuando un regreso durante meses y lanzó un video en mayo en el que se muestra en las sesiones de entrenamiento, luciendo ágil, fuerte, rápido y feroz. Al final del video, dice: “¡Regresé!”.

La pelea contra Roy Jones Jr., de 51 años, está programada para verse por Pay-Per-View el 12 de septiembre.

Jones tiene varios títulos, incluido ser el “único boxeador en la historia que comenzó su carrera como un peso mediano junior y pasó a ganar un título de peso pesado”, según el sitio web de Jones.

El boxeador le dijo al New York Post: “Estoy tratando de regresar y es bastante estresante. Sentí que [los tiburones] me ayudarían a lidiar con la pelea”.

Pero no se unió a los tiburones de inmediato. Tuvo que trabajar para meterse en el agua y sentirse cómodo con los tiburones a su alrededor, comenzando por entrenar en una piscina con un tiburón animatrónico, luego metiéndose en el mar de las Bahamas en una jaula varias veces, mientras los tiburones nadaban a su alrededor antes de finalmente salir y probar la maniobra de movilidad tónica, según el NYPost.

Esencialmente, Tyson entrenó. Al igual que lo ha estado haciendo para su próximo partido de exhibición con Jones.

En la próxima pelea de exhibición de Tyson contra Jones, no intentarán los nocauts

El director ejecutivo de la Comisión Atlética del Estado de California, Andy Foster, le dijo a Boxing Scene que no quiere engañar al público para que piense que van a ver una pelea brutal o morderse las orejas en el partido Tyson vs. Jones. Con Tyson saliendo de su retiro a los 54 años y Jones de 51, el combate es más una forma de ver cómo les ha ido a los boxeadores después de décadas de estar en el deporte rudo.

Foster le dijo a Boxing Scene que en una reunión de Zoom con los campeones de boxeo, les dijo a ambos: “No empiecen a intentar matarse entre sí”.

“Quería que me aseguraran que entienden. No me importa si entrenan. No me importa si funcionan. Son atletas de clase mundial, aún así”, dijo Foster. “Tienen derecho a ganar dinero y todo este tipo de cosas. Tienen aproximadamente la misma edad. No podemos engañar al público en cuanto a que esto es una especie de pelea real. Pueden meterse un poco en eso, pero no quiero que la gente salga herida. Ellos conocen el trato”.

“Es una exposición. Pueden exhibir sus habilidades de boxeo, pero no quiero que hagan todo lo posible para lastimarse mutuamente. Van a entrenar duro, pero no deberían ir por un nocaut. Esta no es una pelea del tipo de libro de récords. Esto no es un campeonato mundial de boxeo en este momento. No es lo que es esto. La gente no debería quedar fuera de combate. El público puede ver en qué tipo de forma están Roy y Mike”, concluyó.

