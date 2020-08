Mascherano: “Ojala que sea Koeman el que vuelva a asentar las bases”

Javier Mascherano es otro ex blaugrana que volvió a salir a hablar del presente del cuadro catalán. El ex volante del Barcelona salió a hablar del presente de la institución blaugrana.

El argentino, que ahora milita en Estudiantes de La Plata, habló de varios temas sobre el club en una entrevista con la cadena TNT Sports.

“Todo lo que sé es por lo que leo y lo que escucho. No he hablado nada con Leo y ninguno de los chicos. No es momento de molestarlos para estar sabiendo qué es lo que pasa. Entiendo que hay una crisis deportiva,” dijo.

Mascherano sobre el presente del Barcelona

👉 @Mascherano 🇦🇷 con #TNTSportsRadio 📻 🗣 "Puse en la balanza varias cosas y decidí seguir jugando al fútbol"

🗣 "Levantarte todos los días a la mañana y no tener hábitos, muchas veces te hace entrar en un período donde la pasás mal"

🗣 "Sirve para recargar energías" pic.twitter.com/NE7AKb2U6N — TNT Sports LA (en 🏡) (@TNTSportsLA) August 18, 2020

👉 @Mascherano 🇦🇷 con #TNTSportsRadio 📻 🗣 "Barcelona es un club especial porque la gente está educada a ver un estilo de fútbol"

🗣 "No alcanza solamente con ganar, las formas siempre son importantes"

🗣 "Ojalá que Koeman pueda volver a sentar las bases de Barcelona" pic.twitter.com/GtEhmzGDB6 — TNT Sports LA (en 🏡) (@TNTSportsLA) August 18, 2020

Habló de los comentarios de Josep María Bartomeu. “Conociendo al club, sé que atraviesa una crisis deportiva. La verdad que el club está en ebullición. Es un club donde demanda no solamente resultados, sino mantener un estilo de juego y eso es lo que hoy en día el seguidor del Barcelona, el aficionado está reclamando,” mencionó.

Mascherano también confesó que decidió irse del Barcelona por que vio que ya había cumplido un ciclo en el equipo después de haber “vivido muchas cosas” con el club. “Cuando vio que comencé a perder terreno, iba a ser muy difícil recuperar ese lugar porque lo había intentado durante el último tiempo y se hacía difícil porque adelante tenía a un jugador que era mejor que yo, y nunca tuve un problema con aceptar que un compañero sea mejor que yo,” admitió.

El presente del Barça

Habló de los cambios que tuvo el equipo y las evoluciones que tuvieron que ver para mantenerse competitivos. “Nosotros con Luis (Enrique) la ha dado diferentes matices a nuestro que hizo más completo a nuestro equipo. Con él, el estilo del Barça y el juego posicional lo jugamos a la perfección. Pero nos dio la posibilidad de agragar algunos matices que nos hacía mucho más completo. Empezamos a jugar mucho más a la contra, defender un poco más cerca de nuestra área, permitir que el rival se anime más y nos espacio,” añadió y dio como referencia al Liverpool de Klopp como un equipo moderno que compara con ese cuadro.

Supo que “Hablando del Barça, es un club especial porque la gente está educada a ver ese fútbol durante ya 30 años. Entienden que ese es el camino y por eso mismo no alcanza con sólo ganar. En el Barcelona, las formas son importantes. Porque la temporada pasada fue lo que le recriminaron a Valverde: el equipo ganaba no llevaba al juego lo que los aficionados requerían,” intimó.

Después habló sobre la llegada de Ronald Koeman al banquillo catalán. “Ojalá que sea él (Koeman) el hombre que pueda volver a acentar las bases en el Barcelona y se pueda volver a ese estilo y ese modelo de juego que tan buenos resultados le dio, pero sobre todo, tan diferente lo hizo a los otros equipos,” finalizó.