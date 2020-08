Manchester City vs Lyon: Hora y cómo ver el Live Stream

Después de dejar en el camino al Real Madrid y Juventus, Manchester City y Lyon se ven las caras en busca del último boleto a semifinales de la Champions League.

“Ganar al rey de esta competición nos dio mucha confianza”, dijo Guardiola en la rueda de prensa previa al partido vs el equipo francés.

“A un partido todo puede pasar”, concluyó el entrenador del Manchester City.

Looking back at a classic #UCL encounter in our last meeting ahead of #ManCityOL! 🔥pic.twitter.com/YXrvDlCCYD

— OL English 🇬🇧 (@OL_English) August 14, 2020