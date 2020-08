La millonaria oferta del Manchester City por Messi: ¿Cuánto ofrecen además de entregar 3 jugadores?

El Manchester City se prepara para ofrecer al Barcelona la nada despreciable suma de $118 millones de dólares (100 millones de euros), más tres estrellas del primer equipo por el capitán Lionel Messi.

Los jugadores en cuestión son el defensa Eric García, el mediocampista Bernardo Silva y el delantero brasileño Gabriel Jesus, según lo informó Didac Peyret, de Sport. El Manchester City no quiere gastar más de $118 millones, por razones de Juego Limpio Financiero, pero está dispuesto a incluir jugadores en cualquier acuerdo.

Messi espera usar una cláusula en su contrato para irse gratis, pero el Barcelona cree que la cláusula ha expirado. La cláusula de rescisión del argentino de $700 millones de euros está fuera del alcance del City, pero los dos clubes podrían negociar una tarifa si se decide que Messi no puede rescindir su contrato antes de tiempo.

Barcelona quiere a García y Bernardo

El Barcelona ya ha estado explorando la posibilidad de traer de vuelta a García al club. El central pasó por su célebre cantera y parece ansioso por volver al Camp Nou.

El técnico Pep Guardiola ya ha admitido que el joven de 19 años no quiere prorrogar su contrato en el Manchester City, que expira el año que viene, y “quiere jugar en otro lugar”.

El Barcelona necesita sangre fresca en defensa y una movida de García tendría sentido, dada su historia con el club. El joven podría potencialmente reemplazar a Gerard Piqué, de 33 años, en el corazón de la defensa.

Bernardo es otro jugador al que se le ha relacionado habitualmente con un fichaje por los gigantes catalanes. Sin embargo, el centro del campo es una posición en la que el Barcelona ya está sobrecargado. Se espera que el club intente mover a algunas de sus estrellas del mediocampo envejecidas este verano, pero aún tendrá jugadores como Sergio Busquets, Frenkie de Jong, Miralem Pjanic, Carles Alena y Riqui Puig, disponibles para la próxima temporada.

Jesús reemplazará a Suárez

El Barcelona también necesita un reemplazo de Luis Suárez en ataque. El delantero ha sido informado por el nuevo técnico, Ronald Koeman, que ya no es necesario y se espera que se vaya en breve.

Según Peyret, el Barcelona no está convencido de Jesús, que es un gran respaldo del delantero titular Sergio Agüero en el Manchester City. Sin embargo, el jugador de 23 años todavía cuenta con un buen récord de goles, anotando 23 goles en todas las competiciones en 2019-20.

La prioridad del Barcelona en ataque todavía parece ser Lautaro Martínez del Inter, aunque todavía no está claro si podrán llegar a un acuerdo con el equipo de la Serie A por el jugador de 23 años este verano.

