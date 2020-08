LeBron James presentó el uniforme que usará en ‘Space Jam 2’

La famosa película de los años 90’, Space Jam en la que participó Michael Jordan junto a los Looney Tunes en donde el ganador de seis anillos con los Chicago Bulls, jugó el partido de su vida junto a las caricaturas de Warner Bros, película que se convirtió en un icono de la cultura popular, ahora regresará a la pantalla grande junto con otra estrella de la NBA.

Tras el retiro de Jordan del mundo de baloncesto, la compañía Warner tuvo que buscar un sustituto de todo el nivel de Michael, un jugador que pudiera ayudar al ‘Tune Squad’ a ganar un nuevo juego del siglo. Es por ello que el ‘Rey’ actual jugador de los Ángeles Lakers, es quien sucederá a Michael Jordan en Space Jam 2: Un nuevo legado. El ídolo de los Lakers, protagonista de la filmación producida por la compañía Spring Hill Entertainment, empresa propiedad de James, dio a conocer por medio de las redes sociales de su fundación la indumentaria oficial del ‘Tune Squad’. Maverick Carter responsable de la organización de James, compartió el video dando a conocer el uniforme oficial. Un look moderno y contemporáneo, muy diferente al que ya se usó en 1996 para la primera película. Muchos de los internautas decidieron quedarse con el modelo clásico.

Would it be the Family Reunion without a special surprise?! @mavcarter gives our I Promise families the first ever look at @KingJames in his @spacejammovie ‘A New Legacy’ jersey! 👀🔥 pic.twitter.com/XsPYL1dvcU — LeBron James Family Foundation (@LJFamFoundation) August 18, 2020

Aunque todavía no se conoce cuál será la secuela de la primera película ni la hazaña que tendrán que enfrentar LeBron James, Bugs Bunny, el pato Lucas y demás dibujos animados en esta nueva saga de la película, se espera que este a la altura de la primera película, que salió hace 24 años atrás.

LeBron no estará solo

Según información del reportero deportivo, Shams Charania de ‘The Athletic’ que cubre especialmente la NBA, James no estará solo en esta cinta. El jugador ha podido convencer a varios de sus colegas en la participación del filme. De acuerdo a estos, algunos de los jugadores que se podrán ver en la pantalla grande serán Damian Lillard, Anthony Davis, Klay Thompson. Por su parte las estrellas de la Women’s National Basketball Association (WNBA) serian Diana Taurasi y Nnemkadi “Nneka” Ogwumike.

El discurso de James

Afortunadamente las grabaciones de la película no se vieron afectadas por la pandemia del coronavirus, debido a que fue en 2019 cuando terminaron de grabar por completo la continuidad de Space Jam: el juego del siglo. El largometraje se estuvo editando en el momento que el virus afectó varias producciones de Hollywood. Por ello, ‘Space Jam: A new legacy’ llegará a todas las salas de cine en 2021. El discurso emotivo de LeBron James tras la finalización del filme, lo dio a conocer TMZ Sports.

“Soy sincero cuando conocí el proyecto pensé en que Space Jam había sido una película con la que crecí y donde participaba gente que yo idolatraba. Me dije: ‘Tengo que estar, tengo que hacerlo, no puedo rechazarlo’. No importa cuánto hemos estado juntos: dos o tres meses, cuando estás 12, 13 o 14 horas durante cinco o seis días a la semana con alguien te conviertes en familia. Como digo, he crecido con Space Jam. He crecido amando Space Jam. Cuando me puse el uniforme por primera vez, dije: ‘No me lo puedo creer’”.

Por ahora el jugador de los playoffs de la NBA, deberá concentrase en el partido de primera ronda entre los Ángeles Lakers contra Portland Trail Blazers en la noche del martes 18 de agosto en el complejo de Walt Disney World Resort de Orlando (Florida).