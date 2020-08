Lautaro da pistas sobre su futuro en Instagram. ¿Qué dijo?

View this post on Instagram

La @seriea finisce. Voglio ringraziare i miei compagni di squadra per aver lasciato tutto in ogni partita ,a tutti i Tifosi per esserci uniti a noi. Continueremo a fare del nostro meglio per questa squadra. 🙅‍♂️💪 #ForzaInter ⚫️🔵 @inter