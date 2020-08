[VÍDEO] Este luchador de la UFC consigue un KO con un rodillazo y después reta a Nate Díaz

La estrella del peso welter de la UFC Nate Díaz fue retada por Vicente Luque el pasado sábado por la noche después de que el número 11 de la categoría derrotara a su rival Randy Brown con un tremendo golpe de rodilla en los últimos segundos del segundo asalto de su combate en Las Vegas.

Después de su imponente victoria, Luque contó a los medios presentes que quería luchas con Díaz.

“Quiero luchar contra el rival que está detrás de mí, y ese es Nate Díaz. Él sólo quiere grandes peleas pero si miras los ránkings, estoy por encima de él. Creo que sería una gran combate”

“Tengo mucho respeto hacia ese hombre y me encantaría luchar contra él”, dijo Luque. “¿Nuestros estilos? Sería una lucha de fuegos artificiales.”

En el siguiente vídeo puede ver a Luque retar a Díaz:

While he has "a lot of respect" for Nate Diaz, @VicenteLuqueMMA wants the smoke with Stockton's own 💨 #UFCVegas5 pic.twitter.com/fFU6MwFAeF

— ESPN MMA (@espnmma) August 2, 2020