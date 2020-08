Gerard Piqué se ofrece para irse del Barcelona tras el desastre. ¿Qué dijo?

Uno de los que siempre da la cara, aunque sean momentos difíciles, es el central catalán del Barcelona Gerard Piqué. Tras la mayor humillación sufrida como futbolista y como azulgrana, el defensa salió en rueda de prensa para dar explicaciones.

Evidentemente, era el día más complicado para dar explicaciones a unos socios y unos aficionados que desean un cambio radical en la plantilla, en el banquillo y en la junta directiva. Lejos de esconderse, Gerard Piqué hasta ofreció su cabeza si era necesario para renovar los aires en el Camp Nou, en palabras que recoge Mundo Deportivo:

“El club necesita cambios, de todo tipo, es estructuralmente, y no hablo de jugadores o entrenadores, nadie es imprescindible, yo soy el primero que me ofrezco en dejarlo e irme si hace falta sangre nueva y cambiar esta dinámica, hemos tocado fondo, todos tenemos que mirar internamente qué es lo mejor para el club”.

Esto se llama dar la cara. Graciès @3gerardpique

pic.twitter.com/kdIBpPAEUn — Terinho 10 FCB (@TeranSacha) August 14, 2020

¿Es un fin de ciclo?

Con cara visiblemente afectada y tono bajo, Gerard Piqué no esquivó ninguna pregunta. Era necesaria escuchar por lo menos una voz del vestuario. Cuando le preguntaron si consideraba qu la derrota por 2 goles a 8 contra el Bayern de Munich en cuartos de final de la Champions League era fin de ciclo, el defensa contestó:

“No sé como catalogarlo, hemos tocado fondo, tienen que haber cambios en todas las facetas, no sólo jugadores, llega un momento en el que se demuestra que en Europa no competimos y en la Liga nos daba, pero ya no… Es la cruda realidad, independientemente de jugadores, entrenadores… Llega un punto en el que no se puede enmascarar más, es algo inaceptable”.

Sobre el partido en concreto, Piqué fue taxativo:

“Ha sido un partido horrible, una sensación nefasta, vergüenza es la palabra, no se puede competir así, no se puede ir por Europa así, es muy duro. Espero que sirva de algo porque no es la primera vez, ni la segunda, ni la tercera…”

Gerard Piqué: "Vergüenza. Espero que sirva de algo. El club necesita cambios y no hablo de entrenador y jugadores. Sería capaz de irme yo el primero. Hemos tocado fondo". pic.twitter.com/U9mGQrgBYt — zonablaugrana_1899 (@zonablaugrana_) August 14, 2020

¿Es Piqué realmente quien debe irse?

Después de recibir un 2 a 8, la primera reacción es pensar que es necesario un cambio en toda la plantilla. Sin embargo, haciendo un análisis con un poco más de distancia, hay algunos jugadores que, pese a que la temporada del Barcelona como equipo ha sido mala, han tenido una actuación decente.

Entre ellos, la pareja de centrales Clément Lenglet – Gerard Piqué. Evidentemente, hoy han naufragado ante la superioridad del Bayern de Munich, pero durante toda la temporada han rendido a un buen nivel. De los únicos que pueden salvarse.

Sin duda, Gerard Piqué habló muy dolido, pero realmente sabe que rindiendo como nos tiene acostumbrados, es una de las pocas piezas que funciona en este Barcelona carente de liderazgos.