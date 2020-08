Eto’o: “Si Messi se marcha, tenemos que cambiarle el nombre al Barcelona”

Tras la crisis ocasionada debido a la goleada del Bayern al Barcelona en Champions League, mucho se ha especulado de la salida de varios jugadores. Con la destitución del entrenador Quique Setién y el llamado a elecciones de una nueva junta directiva para marzo de 2021, el tema que estuvo rondando en los últimos días fue en torno a Lionel Messi, en donde varios medios aseguraron que el argentino había comunicado a los directivos del club catalán que quería marcharse del equipo y no esperar hasta 2021 cuando su contrato termina. Debido a esto, muchos aficionados y socios del club entraron en ‘pánico’ pues es Messi quien aún comanda dentro y fuera del terreno de juego y es siempre la salvación en momentos difíciles.

Samuel Eto’o exjugador y delantero de posiblemente uno de los mejores Barça de la historia, habló con TyC Sports acerca del futuro del argentino. El camerunés siempre se ha destacado por decir lo que piensa y no callarse ante nada ni nadie. Y esta vez no fue la excepción. Para el medio deportivo argentino, Eto’o aseguró que su ex compañero es sin duda el mejor jugador del mundo y de los últimos tiempos, y que habría que hacer hasta lo imposible si hiciera falta, para que Messi terminara su carrera vestido de azulgrana. “Hay que hacer todo para que termine su carrera en Barcelona. Tenemos la suerte de tener al mejor del mundo. Yo a Leo lo quiero como si fuera mi hijo y siempre quiero lo mejor para él”.Afirmó a TyC Sports.

Además, añadió que tanto el club como el jugador eran un complemento fantástico. “El Barcelona es Messi y creo que, si Messi decide marcharse, tenemos que intentar buscar otro nombre al club, espero que los que toman decisiones, tomen decisiones para el bien de Barcelona”.

Samuel Eto´o, en exclusiva con Sportia: "Barcelona es Messi. Si decide marcharse, hay que buscarle otro nombre al club". pic.twitter.com/XrzsENWpJs — TyC Sports (@TyCSports) August 17, 2020

En cuanto al sentimiento por el que pasa un jugador de fútbol en estas situaciones, él más que nadie lo sabe. Dijo que al que más le dolía una derrota era al propio jugador y más cuando se vestía la camiseta de clubes con tanta historia como el Barcelona. “El primero que sufre cuando las cosas van mal es el jugador. Jugar en clubes como Barcelona, Real Madrid o Manchester United siempre te exige ganar. Y esa es la diferencia en otros equipos que están más abajo donde, si un año ganas, está bien. Y si al siguiente pierdes, no pasa nada. No sucede de igual manera en en Barcelona, Real Madrid y Manchester United, llegas a una final y si la pierdes es un fracaso”. Concluyó Eto’o.

Sufrió como un Culé más

En sus palabras el exfutbolista reconoció que sufrió esta derrota del Barça en Champions como un aficionado más. Y que nadie padece tanto este tipo de momentos como los propios jugadores. Pero, además, afirmó que así era el fútbol y espera que el equipo salga de esto y comience a pensar en la próxima temporada. “Sufrí mucho por la derrota, no solo por Leo, si no por todos los jugadores. El que no ha jugado al fútbol, no lo logra entender. Es como la vida el fútbol, uno puede caer, pero lo más difícil de todo es levantarse. Los futbolistas, la directiva, los aficionados espero que nos levantemos y empecemos a soñar de cara a la próxima temporada. Barcelona tiene dinero. Si pasa por una cuestión de dinero, me pongo a llorar”. Agregó.

Su pasado como azulgrana

Eto’o es uno de los jugadores más estimados por todos los aficionados Culés. Su paso por el equipo dejó grandes momentos de felicidad. Samuel estuvo cuando el equipo ganó la Champions League de 2006 y 2009, además, conformó junto a Lionel Messi una de las delanteras más recordadas del fútbol, logrando convertirse en el goleador del Barcelona más recordado de la historia.