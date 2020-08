Cristiano Ronaldo al Barcelona: ¿qué se sabe del rumor que conmueve al fútbol europeo?

La temprana eliminación de la Juventus en la UEFA Champions League, que cayó en octavos de final ante Lyon, dejó a Cristiano Ronaldo en un estado de profunda decepción. Tal es así que el futbolista portugués tendría decidido abandonar la Vecchia Signora de cara a la temporada 2020/2021.

En los últimos días, la prensa italiana indicó que el goleador habría iniciado gestiones con Paris Saint Germain y algunos equipos de la Major League Soccer. Rápidos de reflejos, los dirigentes de la Juventus tomaron una drástica decisión: removieron al entrenador Maurizio Sarri y designaron a Andrea Pirlo en su reemplazo.

Si bien el cambio de entrenador es un gesto para que el portugués siga en el equipo, el futuro de Cristiano no está del todo claro. Hay buenas chances de que deje Turín. ¿Y si se muda a Barcelona?

Este jueves, la prensa española difundió una versión que dejó a todos con la boca abierta: Cristiano Ronaldo fue ofrecido al FC Barcelona. Así lo indica el periodista catalán Guillem Balague.

Balague es uno de los periodistas deportivos más respetados de toda Europa. Su prestigio lo llevó a ser una fuente directa de Josep Guardiola, de quien escribió una biografía. También publicó libros acerca de la vida de Lionel Messi y del propio Ronaldo.

El periodista de Sport informó que las gestiones fueron iniciadas por el agente y amigo de Cristiano Jorge Mendes. Se trata de uno de los representantes más poderosos del mundo del fútbol.

🗣 'Juventus wants to get rid of his wage, he's been offered everywhere including Barcelona' @GuillemBalague on the future of @Cristiano Ronaldo

August 12, 2020