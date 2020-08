Barcelona vs Napoli: Hora y cómo ver el Live Stream

El equipo capitaneado por Messi quiere dejar de lado los fantasmas de su mal desenlace en LaLiga y avanzar a los cuartos de final de la Champions League, para eso debe dejar en el camino al Napoli.

“Esto nunca se sabe. Contar con todas las opciones hubiera sido mejor. Este no es el caso y vamos a tener que contar con muchos jugadores del filial. Las circunstancias son las que son. A todos nos gustaría poder contar con los jugadores de la plantilla”, confesó Setién.

🔊 @QSetien: "Hemos tenido el tiempo suficiente para descansar y volver con la energía renovada para preparar el partido" #BarçaNapoli ▶ https://t.co/fiKOqsQwik #onlyforculers pic.twitter.com/iSl0bEzJuG — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 7, 2020

“Creo que le da más fuerza el hecho de que no haya ganado nada. Es un equipo que lleva muchos años ganando. Mañana tenemos un Everest por escalar. Estos meses he escuchado que el Barça no está en forma, que le falta medio equipo… pero es una plantilla que tiene excelentes jugadores y unos jóvenes que es espectacular verles jugar”, expresó Gennaro Gattuso, entrenador del Napoli.

Un poco de magia 🇦🇷 en la previa del #BarçaNapoli, cortesía de Maradona y Messi. 🐐🔟#ForzaNapoliSempre 💙pic.twitter.com/6IMd0v4ssI — Oficial SSC Napoli (@sscnapoliES) August 7, 2020

No te pierdas el torneo más importante del Viejo Continente, ¿Quién se quedará con la Orejona está temporada?

