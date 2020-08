Asignados árbitros para partidos del sábado en Champions

El sábado se sabrá quiénes son los últimos dos integrantes de los cuartos de final de la Champions League. Aunque uno de los partidos del sábado sigue muy parejos y en cualquier detalle menor de puede girar el destino de cualquier equipo.

Bayern Múnich- Chelsea

Árbitro

Ovidiu Hategan RUM

Asistentes

Octavian Sovre RUM

Sebastian Gheorghe RUM

Cuarto Árbitro

Radu Petrescu RUM

Árbitro VAR

Massimiliano Irrati ITA

Aunque este partido tenga toda la indicación de que el vigente campeón de Alemania avance sin complicaciones, se tienen que mantener enfocados. Con ventaja de 0-3 y llegando a casa, los dirigidos por Hansi Flick saben que un gol más virtualmente liquida la serie.

Se enfrentarán a un Chelsea que tendrá que estar sin dos jugadores importantísimos en César Azpilicueta y Christian Pulisic, Frank Lampard llega a Múnich con tres jóvenes que debutarán como profesionales. Hay que recordar que Willian tampoco estará disponible ya que su contrato con el equipo londinense ya venció.

Para el rumano Ovidiu Hategan, este será su partido número 41 de Champions y nunca ha dirigido al Chelsea. Al Bayern lo dirigió en el 2018 en esta misma ronda cuando derrotaron al Besiktas por 5-0 en el mismo Allianz Arena. En ese partido Robert Lewandowski y Thomas Müller tuvieron dobletes y el francés Kingsley Coman añadió otro.

Bayern 5-0 Besiktas

https://youtu.be/EFl4dTo9VyI

Barcelona- Napoli

Árbitro

Cuneyt Cakir TUR

Asistentes

Bahattin Duran TUR

Tarik Ongun TUR

Cuarto Árbitro

Halil Umut Mele TUR

Árbitro VAR

Mate Kalvakan TUR

Para el Barcelona como para Napoli tener al controversial árbitro turco Cuneyt Cakir siempre deja mucho de qué hablar. Los dos llegan al Camp Nou empatados a un gol, que puede ser considerado una leve ventaja para “Il Partenopei”.

Es posible que los fanáticos del equipo blaugrana no se recuerden de la final de la Champions en el 2015 ante la Juventus en Berlín, ni el empate contra el Rubin Kazan en ni 2010-11; ni Benfica en el 2012-13. Tampoco contra la Roma en la 2015-16, ni el ante el Arsenal (0-2), en la ida de los octavos de final de la 2014-15. Es posible que no se recuerden del 2-2 contra el Chelsea en el 2012. El partido que la fanaticada del Barcelona recuerda al turco es por el 0-4 contra el Liverpool en Anfield el año pasado. Creo que no se necesita decir más.

Liverpool 4-0 Barcelona

Liverpool 4-0 Barcelona

El equipo de Gennaro Gattuso ha visto al árbitro de 43 años recientemente. Los italianos lo tuvieron como silbante en la fase de grupos ante el Genk en el cual ganaron 4-0.

También lo tuvieron en el 1-3 contra el Real Madrid en el San Paolo en los octavos de final del 2017-18. En el 2014-15, Cakir fue el que dirigió el partido en la fase clasificatoria de la Champions entre Napoli y Athletic Club que terminó ganando el equipo vasco 3–1 en San Mamés.

Napoli 1-3 Real Madrid

Napoli 1-3 Real Madrid

Cakir también dirigió a Napoli en la Europa League en un 2-2 en los cuartos de final en el 2014-15.

