Arturo Vidal no juega contra Napoli este 8 de agosto ¿Por qué?

Hoy es la gran revancha entre Barcelona y Napoli en el estadio Camp Nou. Lo que muchos se están preguntando es si veremos a Arturo Vidal en los octavos de final, y la respuesta es no. El volante chileno no enfrentará a Napoli este 8 de agosto.

“Estoy muy triste por estar fuera del partido contra el Nápoles, pero es fútbol y no hay nada qué hacer”, dijo Vidal a News 1. Y añadió: “Definitivamente me veo subiendo el trofeo de la Liga de Campeones al final de la temporada. Tenemos que ganarlo porque lo tenemos todo, un buen equipo con buenos jugadores…Estamos muy concentrados en lo que queremos y sabemos que si hacemos las cosas bien, podemos pasar al siguiente paso. Vi a Leo Messi y vi que tiene mucha motivación para el juego y está muy concentrado. Sabemos que es nuestro capitán y el mejor del mundo. Si está sano, puede llevarnos a la meta, pero también debemos ayudarlo”.

A pesar que no formará parte del partido de este sábado, Vidal no le pierde la pista a Napoli. “No debemos olvidar que Nápoles vino aquí por una razón. Tiene un buen equipo y un entrenador que le pasa mucho a sus jugadores, incluido el carácter. Tendremos que buscar el gol desde el primer minuto, jugar nuestro juego y sobre todo ser agresivos en todos los minutos para demostrar lo que queremos”, asegura Vidal al medio deportivo.

Arturo Vidal no puede jugar contra Napoli porque fue expulsado

¡Tarjeta Roja! Vidal es expulsado | Napoli 1 – 1 Barcelona | Champions League – 8vos Ida | TUDN

El pasado mes de febrero, el chileno recibió su octava dos tarjeta amarillas, cuando enfrentaba a Napoli el pasado mes de febrero. Así es, Vidal recibió doble amarilla y una roja, arriba puedes ver el video. Resulta que Vidal le hizo una entrada a Mario Rui y después se encaró con el lateral. Los dos se encararon, cabeza con cabeza, y “el colegiado ha penalizado la doble acción”, informa Sport.es. El medio informa que el chileno recibió la primera amarilla por la entrada al portugués y la segunda amarilla por encararse con el jugador de Nápoles.

Dos tarjetas amarillas en un partido: Cuando un jugador recibe dos tarjetas amarillas en un partido, será expulsado del campo y sancionado para el siguiente partido.

Tarjeta roja: Cuando un jugador recibe una tarjeta roja, abandonará el partido de forma inmediata y será sancionado para el siguiente partido.

Arturo Vidal es conocido como ‘Rey Arturo’ o ‘Guerrero’ por su personalidad

Cabe mencionar que Vidal es conocido como “Rey Arturo” o “Guerrero”. Lo cierto es que esos apodos definen perfectamente su estilo como futbolista, demostrando su fuerte personalidad y carácter. Según Goal.com, Vidal tiene una colección de tarjetas rojas que “demuestra que sabe convivir con su límite” y sólo ha sido expulsado ocho veces a lo largo de su carrera.

Arturo Vidal planea cumplir todo su contrato con Barcelona

El centrocampista chileno cumplirá dos años en Cataluña, pero ya sabe lo que tiene previsto para su último año de contrato con Barcelona. “Me quedaré en Barcelona. Voy a completar todo mi contrato. “Quiero ganar el triplete con el club la próxima temporada”, confesó a News 1.