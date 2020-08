Aleñá se encuentra en cuarentena tras contacto con Todibo

Después de la confirmación del examen positivo de Jean-Clair Todibo, se comenzaron a tomar las medidas apropiadas para no propagar el virus.

Después de que el club anunció que uno de los nueve jugadores que ayer se hicieron las pruebas había dado positivo.Y más tarde el propio afectado, Todibo, lo anunciaba en las redes.

Era el futbolista que había dado positivo en coronavirus. El mensaje llegaba junto a una imagen del central haciendo el gesto de victoria anunciado que, efectivamente había dado positivo, pero que era asintomático y se encontraba bien.

Esto no causó ningún problema dentro del plantel y tampoco iba postergar el partido de cuartos de final ante el Bayern Múnich el viernes. Todibo no tuvo contacto con el plantel que viajó as

Confirmación de Todibo

Hola a todos, os informo que he dado positivo por covid-19, soy asintomático y me encuentro bien. Estoy en casa siguiendo el protocolo sanitario adecuado. Tengo muchas ganas de volver a los entrenamientos, pero ahora toca quedarse en casa hasta pasar el virus. 1/2 pic.twitter.com/6nqtlDf8ZZ — Jean-Clair Todibo (@jctodibo) August 12, 2020

Todibo, quien había estado en al Schalke en condición de préstamos la temporada pasada, añadía que estaba en casa siguiendo el protocolo sanitario adecuado y que tiene “muchas ganas” de volver a los entrenamientos.

Pero durante la jornada de hoy, a la noticia de Todibo, se ha sumado la de Aleñá, que a pesar de haber dado negativo en la prueba que se le hizo ayer deberá permanecer en cuarentena al haber tenido contacto con el central francés. Por esa razón el canterano tuvo que pasar por los protocolos establecidos.

Ambos eran dos de los nueve jugadores que hoy debían comenzar la pretemporada pero que no deberán esperar a pasar el protocolo.

Los dos permanecerán aislados mientras los otros compañeros que estaba previsto que empezarán el trabajo lo harán con normalidad: son los casos de Trincao, Matheus, Pedro, Rafinha, Miranda, Wagué y Oriol Busquets.

La nueva realidad de Aleñá

Aleñá fue incluido entre los 26 jugadores convocados para la pretemporada pero tiene que pasar por dos semanas de cuarentena previo a esta fase preparatoria. El jugador de 22 años jugó la temporada pasada con el Real Betis.

El jugador hizo la pretemporada el año pasado, pero no estaba en los planes de Ernesto Valverde. En sus 15 partidos jugados con el equipo verdiblanco, anotó un gol.

Durante los últimos días, también se confirmó que razón por la cual regresó. El jugador es del gusto del técnico Quique Setién.

En las últimas semanas, se había especulado su futuro y se decía que lo consideraban una de la opciones para vender, pero esa especulación no tuvo ninguna sustancia.

