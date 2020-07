[NO SE LO PIERDAN] Video de expectativa – Pelea Kamaru Usman vs Jorge Masvidal

La presidente del UFC (Ultimate Fighting Championship), Dana White, publicó un épico video para generar expectativa el pasado domingo a través de las redes sociales presentando lo que será el evento principal para UFC 251 el 11 de julio en Abu Dhabi. El campeón de peso welter de UFC Kamaru Usman y el campeón de “BMF” y ex participante de la primera temporada de Exatlon Estados Unidos, Jorge Masvidal, quienes desde hace mucho tiempo parecían destinados a luchar dentro del Octágono de UFC. Después de un sorprendente giro de los acontecimientos en los últimos días, que comenzó con el oponente original de Usman para el UFC 251 Gilbert Burns retirándose del concurso, ahora parece que la mega pelea sorpresa Usman vs. Masvidal encabezará la próxima tarjeta de pago por evento de UFC.

Si aún no estás 100% entusiasmado con solo saber que la pelea de peso welter más esperada en MMA está en camino, lo harás después de ver este excelente video promocional.

Este nuevo evento principal hace que UFC 251 se convierta en televisión paga que nadie se puede perder

UFC 251 cuenta con una de las mejores alineaciones de PPV en la historia reciente.

Con otras dos peleas por el título, la tarjeta ya era completamente recuperable sin la próxima defensa del título de Usman en ella. Pero ahora que UFC 251 presenta a Usman vs. Masvidal en el evento principal, se ha convertido en un momento memorable que los amantes del deporte no se podrán perder.

Un evento único

Suponiendo que Usman y Masvidal lleguen a Abu Dabi para enfrentarse como se esperaba, UFC 251 ahora presenta tres peleas por el título, y eso es algo que solo ha sucedido otras cinco veces en la historia de la compañía.

Kamaru Usman and Jorge Masvidal have agreed to headline #UFC251 on Saturday, July 11th 🤯 The BMF steps up on six days notice to face the UFC welterweight champion! This sport is craaaaazy 🙌 pic.twitter.com/9Lt8Ce0e1O — UFC on BT Sport (@btsportufc) July 5, 2020

Por tal motivo, agregar Masvidal a la tarjeta fue el movimiento correcto. Les da a los fanáticos la pelea que más querían ver en la división de peso welter de UFC, permite que Burns espere al ganador, y hace de UFC 251 la tarjeta que debería generar números masivos en la taquilla.

Además de eso, en UFC 251 será el debut de “Fight Island.” Ese hecho por sí solo habría impulsado las ventas del sistema de televisión PPV para la tarjeta, pero ahora que UFC 251 presenta una línea tan sólida de peleas de primer nivel de arriba a abajo, los números deberían ir por las nubes.

Tarjeta de Peleas UFC 251

*La tarjeta podría estar sujeta a cambios

UFC 251 Tarjeta Principal (Televisión PPV)

Kamaru Usman vs. Jorge Masvidal

Alexander Volkanovski vs. Max Holloway 2

Petr Yan vs. Jose Aldo

Jessica Andrade vs. Rose Namajunas 2

Amanda Ribas vs. Paige VanZant

UFC 251 Preliminares (Canal ESPN)

Volkan Oezdemir vs. Jiri Prochazka

Elizeu Zaleski dos Santos vs. Muslim Salikhov

Makwan Amirkhani vs. Dan Henry

Leonardo Santos vs. Roman Bogatov

UFC 251 Preliminares iniciales (ESPN+/UFC Fight Pass)

Marcin Tybura vs. Alexander Romanov

Raulian Paiva vs. Zhalgas Zhumagulov

Karol Rosa vs. Vanessa Melo

Martin Day vs. Davey Grant

