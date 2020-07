Desconcierto total entre los hinchas de Toluca por la demanda de un futbolista: ¿cuánto deberá pagar el club?

La crisis del coronavirus golpeó de lleno a los clubes mexicanos. Además de pérdidas económicas ocasionadas por el parate, los equipos de la Liga MX tuvieron que solucionar inconvenientes contractuales extraordinarios.

Tal es el caso de Toluca y Fernando Tobio. Los dirigencia de los Diablos Rojos decidió rescindir el contrato luego de que el argentino declarara que lo habían obligado a entrenar a pesar de haber sido diagnosticado con coronavirus. El jugador demanda al club por incumplimiento de contrato. Pide 1.2 millones de dólares como resarcimiento.

Tobio, exjugador de Boca Juniors y Palmeiras, entre otros equipos, hizo esa denuncia en una historia de Instagram. Sus palabras generaron revuelo mediático y el repudio de hinchas y periodistas contra la cúpula directiva del Toluca.

“Gracias a todos, ya estoy mejor del COVID-19. Más allá de que me hicieron entrenar igual, ya estoy mejorando. Gracias a todos”, había dicho el jugador.

El club no tuvo piedad con el argentino. Decidió rescindir su contrato por haber expuesto con lo que consideran es una falsa acusación. A raíz de esta medida, Tobio volvió a manifestarse en las redes sociales.

“No vengan a chamuyar (lunfardo argentino: mentir, hablar de más), le ponemos el pecho al COVID, pero el mercenario no soy yo. Estoy recuperándome, muchas gracias a todos por los mensajes, primero la salud. Gracias familia, amigos y seguidores”, contraatacó el futbolista surgido en el Vélez Sarsfield de Argentina.

“Y recuerden quién estuvo en las malas. Como siempre, vamos que vamos al frente. Gracias a los que bancan, y a los que no les dedico la frase del Diego (Maradona)”, remarcó.

Luego de estas declaraciones, Tobio brindó una entrevista en Radio Marca. Ratificó su acusación contra el club mexicano: “Cuando me avisaron que di positivo, me quedé en casa cuatro días, no tenía ningún síntoma y por eso me hicieron ir a entrenar al club. Estuve entrenando cuatro días, al quinto me empecé a sentir mal, con dolor de cabeza, garganta, cuerpo. Me hicieron irme al hospital de urgencia para hacerme unos estudios en los pulmones; tuve algunos días complicados”.

El viernes 17 de julio, Toluca informó al futbolista que rescindían su contrato. No conforme, este presentó una demanda a la Federación Mexicana de Fútbol (FMF). Exige una indemnización de 1.2 millones de dólares por incumplimiento de contrato.

La FMF elevará su caso a la FIFA. Los tribunales del máximo organismo del fútbol decidirán quien tiene la razón. De acuerdo a la prensa mexicana, todo indica que Toluca no solo incumplió el contrato de Tobio sino que además violó el protocolo sanitario dispuesto por las autoridades de la Liga MX para llevar a cabo los entrenamientos. La demanda, entonces, podría elevarse.