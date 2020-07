Suárez: “Dejamos escapar la liga nosotros mismos”

El delantero uruguayoha dadoo básicamenteo por terminada la campaña liguera después de sus comentarios en una entrevista exclusiva que le ofreció al diario Mundo Deportivo.

En esta charla, el delantero fue muy autocrítico de la temporada y le restó importancia a la polémica del VAR al decir que no fue un factor preponderante en la no obtención de un cuarto título consecutivo. Admitió que en el caso del Barcelona, no estuvieron al nivel que requería el momento para poder afrontar los partidos que terminaron comprometiendo al cuadro culé.

“En la Liga hay que ser autocríticos: la dejamos escapar nosotros mismos. Somos conscientes de que dependíamos de nosotros y no buscar ninguna excusa,” confesó.

Suárez mantuvo una postura diferente a la que tomaron su compañero Gerard Piqué y el presidente del club, Josep María Bartomeu al respecto.

“Quedá claro que si hubiéramos estado a la altura en los partidos como ante el Sevilla, que es un rival que te puede empatar, pero sobre todo en Vigo, que fue un golpe muy duro y justo después venía el Atlético. Minimizar los detalles del VAR a veces es difícil. Sí que Gerard y el presidente hicieron públicas sus manifestaciones, pero creo que los rivales también estaban peleando cosas importantes como el Athletic, el Getafe… y eran ellos los perjudicados. En esta ocasión no sólo salíamos perjudicados nosotros, pero creo que no hay que buscar tantas excusas, sino ser autocríticos y afrontar la realidad”.

Cuando resumió la acción tras la pausa causada por la pandemia, el Barcelona tenía dos puntos de ventaja sobre el Madrid. En un espacio de dos fechas, la liga tuvo un cambio de seis puntos y el Madrid no ha tenido ningún bajón en su juego. Al contrario, el Madrid llegó a alcanzar una racha inédita en la carrera de Zinedine Zidane como técnico al ganar nueve partidos al hilo.

Para Suárez, si hubiesen jugado como lo hicieron contra el Villarreal cualquier especulación quedaría anulada, ya que el nivel del equipo no dejaría ninguna duda al respecto. Con el tema Champions, el uruguayo una vez más concedió la liga al Madrid al decir que La Orejona iba a ser “el único título que le quedaba al equipo con la posibilidad de ganar”.

“Ahora, por nuestro orgullo y por el prestigio del Barça, hay que ganar los dos partidos que nos quedan y luego centrarse de lleno en el único título que podemos pelear, que es la Champions. Si los que estamos dentro del plantel, rendimos a la altura de por qué estamos en este club, podemos pelearle a cualquiera. Un fallo en un partido puede costar caro, por eso tenemos que estar muy atentos y necesitamos de todos para poder conseguir la Champions”.

Esta no ha sido la primera vez que el salteño hizo comentarios fuertes de esta naturaleza, también lo hizo después del partido ante el Celta cuando lanzó una crítica contra su equipo técnico.

Barcelona sigue matemáticamente vivo para poder conseguir el milagro, pero necesita no solo que el Madrid consiga un solo punto de los últimos seis en disputa sino también ganar ellos sus últimos dos partidos ante Osasuna y Alavés. En el evento que blaugranas y merengues queden parejos en puntos, el Madrid terminaría como campeón por tener el desempate ante sus eternos rivales durante la temporada.