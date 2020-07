Simeone: “Madrid recibe más penales porque ataca más”

El argumento del VAR y sus supuestos favoritismos continuan ofreciendo mucha tela para cortar dentro de los círculos del fútbol español. Varios temas futbolísticos han sido sobrepasados por el tema del arbitraje, en particular la aplicación del VAR en partidos ligueros. Uno que se unió al argumento de manera no voluntaria fue el timonel colchonero, Diego Simeone.

En su conferencia de prensa previo al partido ante Celta de Vigo, el argentino habló sobre la preparación de su equipo. Además tuvo que agarrar el toro por los cuernos cuando se le preguntó en múltiples ocasiones por la manera en la cual se le favorece al Madrid por su propuesta ofensiva.

“Lo que pasa con el VAR es que expone absolutamente todo. Antes no teníamos ni la posibilidad de darnos cuenta de algo que se ve, después son árbitros y personas las que actúan desde allí y se pueden equivocar. No tengo duda de que el VAR es más justo con los que ganan, si te cobran muchos penales es porque estas más en el área rival,” sentenció.

Penal contra Llorente

A Simeone se le olvida mencionar que su equipo también fue beneficiado en un partido para una pésima aplicación del VAR en su victoria contra el Alavés hace un par de fechas en el Wanda Metropolitano.

Conferencia de prensa Simeone

Simeone habló del cambio que ha generado el VAR desde su implementación. Parte de eso es porque se pueden ver los errores más claros. De acuerdo a Simeone esto le da otro enfásis al factor humano y por eso se pone bajo una lupa cada acierto o error.

“Creo que el VAR expone claramente algo que podemos ver todos. Lo ve el árbitro, con la tranquilidad que le permite la tele, la gente en casa lo ve también, nosotros cuando acabamos un partido lo revisamos y lo vemos. Más claro imposible. Pero siempre es una persona la que termina decidiendo. Vamos a ser perjudicados y beneficiados pero ahora nos queda claro el fuera de juego, el que podía ser penal y no lo es, sí, se ve. Quedamos más expuestos todos”.

Atleti se encuentra en tercer lugar con 62 puntos. Aunque esté demasiado relegado en el pelea por el título, se encuentra en una situación donde pueden afianzar su puesto dentro del podio de la liga española.

Para el cuadro colchonero, tres puntos ante uno de los equipo actualmente peleando puestos de descenso, sería importante para sus objetivos a largo plazo. También esperan un tropezón por parte del Sevilla en sus últimos cuatro partidos para adquirir un poco más de respiro.