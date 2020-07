¿Regresará Philippe Coutinho al Barça?

Mucho se ha hablado sobre el futuro de Philippe Coutinho, quien se encuentra cedido desde el verano pasado jugando en la Bundesliga con el Bayern Múnich, club que pagó 8,6 millones de euros y que tenía la opción de comprar al jugador por 120 millones de euros. Esta idea se fue desmoronando poco a poco, pues los alemanes no tienen la intención de comprar al brasileño. La razón sería que el jugador no ha vuelto a tener el nivel futbolístico que tuvo en temporadas pasadas, antes de su llegada al FC Barcelona.

Coutinho, quien gozó de buenos momentos en la Premier League con el Liverpool, arribó a Barcelona como toda una estrella, con la ilusión de suplir el ‘hueco Neymar’, siendo la apuesta del equipo para que aportara a los azulgranas a conseguir todos los objetivos. Pero las cosas no se dieron de la mejor manera para Philippe, quien al final terminó siendo cedido a otro equipo y pasando desapercibido en el conjunto Culé.

Ahora, uno de los fichajes más caros de club catalán busca nuevo equipo. Y la Premier League sería el destino preferido por el jugador. El Arsenal de Mikel Arteta, sería el candidato más fuerte para llevarse al internacional brasileño a sus filas. Esta sería la opción más conveniente para el FC Barcelona, el dinero, debido al momento económico por el que atraviesan, y ajustar sus finanzas es una prioridad. Aunque, los azulgranas no se plantean vender al jugador por menos de su precio pagado para tratar de recuperar la inversión, por lo que, si no se llega a un acuerdo con algún equipo, la posibilidad de que Coutinho retorne al Camp Nou no estaría tan lejos.

Y así lo ha dejado ver su representante Kia Joorabchian a conversaciones con TalkSPORT en donde afirmó que las puertas para regresar a ‘Can Barça’ no estaban del todo cerradas. “Coutinho no está en contra de quedarse en el FC Barcelona. Así que está todo muy abierto. Philippe genera mucho interés, obviamente porque es un gran jugador y tiene un gran éxito” aseguró su representante a TalkSPORT

"He wants to come back to the Premier League if he can." ✅

"But he's also not at all against staying at Barcelona." 🇪🇸

"There's a lot of genuine interest."📝

Kia Joorabchian provides the latest on Philipe Coutinho's future. pic.twitter.com/abdrpSlds2

— talkSPORT (@talkSPORT) July 28, 2020