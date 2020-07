Rakitic: “La MLS sería una posibilidad”

El volante del Barcelona ha confesado que no ve mal una eventual llegada a la MLS. El croata ya comienza a ver su futuro dentro de la entidad blaugrana y entiende que se ve más afuera que dentro.

Las opciones del exSevilla pueden ser amplias ya que se ha mencionado su nombre con varios clubes de alto nivel dentro del fútbol europeo. Pero sus últimos comentarios se pueden considerar como una seducción que desea

“Allí el fútbol está adquiriendo más y más atención internacional. Sería una posibilidad,”insinuó en una entrevista que le concedió a un podcast oficial de la liga estadounidense.

Con 32 años de edad y un contrato que se vence en junio del año próximo ve con buenos ojos la posibilidad de ser parte de uno de los equipos de expansión que tiene la MLS.

“Tal vez David Beckham me llame”, dijo Rakitic mencionando de manera no tal sutil el deseo de poder recalar con el Inter Miami.

💻 Rakitic on @Extratime "You can really see soccer is winning every year more and more attention in the States. I think it's really special to see the possibility of how soccer can keep going up. Maybe David Beckham will call me." #MLS pic.twitter.com/EXq7lefPc4

— FCBarcelonaFl #StayHome 🏡 (@FCBarcelonaFl) July 11, 2020