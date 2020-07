¿Pacto entre Neymar y el PSG para su salida al Barcelona?

Con el Barcelona en mínimos tras los malos resultados en la Liga Española y con un Leo Messi que quizás no tiene ya tan claro su futuro como azulgrana, el aire que se respira en Catalunya no es del todo puro.

Es por eso que son muchos los barcelonistas que sueñan con recuperar a Neymar. Su salida del equipo fue lamentable, sin elegancia y con denuncia incluida al club, pero muchos culés se olvidan rápidamente de los antiguos roces cuando se imaginan su retorno. El equipo anda muy justo de talento, sobre todo en la faceta ofensiva, y Neymar evidentemente puede ser una solución.

El futuro del brasileño cada verano parece ligado al Barcelona. Ya el verano pasado parecía que el extremo volvería al Camp Nou, pero finalmente no hubo acuerdo entre clubes. No obstante, el Diario AS informa que después de lo sucedido hace justo un año, Neymar llegó a un acuerdo con el París Saint Germain para desvincularse del club, si así lo quería, una vez finalizada la temporada. Lesiones incluidas, los números de Neymar han sido destacables en la Ligue 1, con 18 goles y 10 asistencias en 22 partidos.

Neymar Best Skills , PSG 2018-2020.#Neymar #Skills #2018 2020 2020-07-04T22:47:03Z

Como siempre, cuando hablamos del PSG, queda su gran reto: ganar la Champions League. Con la salida de Cavani y con los rumores que sitúan a Mbappé y al propio Neymar fuera del equipo parisino esta temporada, puede que se trate de la última oportunidad a corto plazo para conseguir el tan ansiado trofeo.

En una entrevista a Mundo Deportivo en febrero, Leo Messi habló sin tapujos sobre el posible retorno de Neymar:

“Lo digo muchas veces, a nivel deportivo Ney es uno de los mejores del mundo y me encantaría que volviese.”

También en esta entrevista, el argentino habló sobre la manera cómo el brasileño se marchó del club. Seguramente muchos socios del Barcelona compartían su opinión:

“Es normal que la gente lo vea así por la manera en que se fue, a mí también me molestó en su momento, le intentamos convencer de que no lo hiciese. Pero al final todos queremos ganar y tener a los mejores. Nosotros y la gente. Como dije antes, es uno de los mejores y nos aportaba mucho en la cancha. Pero es entendible que la gente piense así, ya que se fue de una forma que no gustó.”

Leo Messi tenía en Neymar uno de sus mejores socios de ataque. Así lo demuestra este dato: en las cuatro temporadas que el actual extremo del PSG estuvo en el Barcelona, el argentino le dio nada más y nada menos que 20 asistencias de gol.

Leo Messi has 250 assists in 723 official games with Barça – The players to whom he has given the most assists are:

38 Luis Suárez

20 Neymar

18 Pedro

12 Samuel Eto’o and David Villa

11 Alexis Sánchez

10 Cesc Fàbregas, Andrés Iniesta and Gerard Piqué.

[@2010MisterChip] pic.twitter.com/8OyNOoIEf7

— Camp Nou Barça (@cnbarca) June 28, 2020