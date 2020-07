Otro ex Real Madrid quiere regresar al fútbol. ¿De quién se trata?

Parece que el 2020 será visto como el año del regreso del futbolista. El tiempo libre y la pausa del fútbol por causa del coronavirus le ha ofrecido a algunos jugadores la posibilidad de usar su regreso al fútbol como un método de ayudar en sus comunidades.

Esto es parte de la razón por la que el Utrecht le comenzó a hablar con el neerlandés Wesley Sneijder para volver a jugar al fútbol. Para el exmadridista esta posibilidad para regresar al fútbol, él mencionó que esta posibilidad es lo suficientemente tentadora para que regrese al fútbol tras haberse retirado a mediados del 2019.

“Hemos hablado de su posible regreso, depende de él. Ahora tiene tiempo para decidir si le gusta la idea, pero un Sneijder en buena forma puede ser interesante”, dijo el director técnico del Utrecht, Jordy Zuidam, a la televisión pública holandesa, NOS.

Goles de Sneijder con Real Madrid

Wesley Sneijder ● All Goals with Real Madrid ● 2007-2009Wesley Sneijder, one of my favourite players ever. I was so sad that he left Real Madrid. But how ironic it was that Perez decided to sell him, and one year later he wins the 2010 Champions League with Inter in the Santiago Bernabeu. For me he deserved the FIFA Ballon d'Or 2010 more than anyone. Thanks for everything Wesley Sneijder. – Copyright Disclaimer Under Section 107 of the Copyright Act 1976, allowance is made for fair use" for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational or personal use tips the balance in favour of fair use. 2016-02-01T22:42:03Z

Este comentario ocurrió un día después de que el ex Inter y Galatasaray recibiera una camiseta del Utrecht que justo tenía su nombre. Durante ese evento, los seguidores del club le pidieron al exjugador de 36 años de edad que jugara para su equipo.

“He hablado con Jordy (Zuidam) sobre el asunto y me lo voy a pensar”, dijo Sneijder ante el jolgorio de los aficionados, que portaban una pancarta con las palabras “¡Firma para un año!”.

El futbolista nacido en Utrecht nunca jugó en el club de su ciudad natal, pero ha sido muy presente en varios aspectos del club y mantiene una relación positiva con la directiva. Hasta ha pagado para adquirir un palco en el Desde que tuvo siete años, Wesley mantiene buenas relaciones con la directiva.

El regreso de Sneijder con el club de su ciudad natal justo coincide con la vuelta al fútbol profesional de otro exmadridista holandés. Su excompañero de equipo y selección, Arjen Robben, firmó la semana pasada un contrato de un año con Groningen.

Después en una entrevista que dio a un podcast, una de las preguntas que le hicieron fue la de su estado físico. Ese ha sido un tema de conversa después de haberse visto en público pasado de peso.

Frase de Sneijder

Wesley Sneijder on coming out of retirement for Utrecht, "I can be fit within three months. I have to let it sink in now and we'll see for the rest. Theoretically, it's possible, but this is not a decision you make in 24 hours." ( GYGS Podcast) — Dutch Football (@FootballOranje_) July 3, 2020

“Puedo estar en condición en tres meses. Tengo que dejar eso entrar en mi cabeza y veremos qué pasa. Teóricamente, es posible, pero esto no es una decisión que tomas en 24 horas,” dijo Sneijder en el GYGS Podcast.

Utrecht terminó en sexto lugar en la última campaña de la Eredivisie antes de que se diera por terminada de manera prematura por causa de la pandemia del coronavirus.

Sneijder jugó dos años en el Real Madrid y ganó dos títulos de liga. En el 2009, él terminó yéndose al Inter donde fue una de la figuras del equipo que terminó ganando el triplete bajo el liderazgo de Jose Mourinho.