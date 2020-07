TOP 5: Noticias de Deportes – 11 de Julio de 2020

Mourinho interrumpe conferencia de prensa por problemas técnicos, Conmebol propone la reanudación de la Copa Libertadores para septiembre, el accidente de Daniel Ricciardo en Austria, las Eliminatorias sudamericanas se jugarán a partir de octubre y Olympique de Marsella sueña con Zinedine Zidane. Las noticias más importantes del día.

1. Mourinho interrumpe una conferencia de prensa

José Mourinho is the first manager in Premier League history to walk out of a virtual press conference… …probably. 😂 pic.twitter.com/EjUW9rcKlc — Squawka Football (@Squawka) July 10, 2020

José Mourinho volvió a hacer una de las suyas. Fastidioso con el departamento de prensa del Tottenham, el entrenador portugués se retiró de la conferencia de prensa virtual sin contestar ninguna pregunta. Estaba fastidioso por los desperfectos técnicos.

El DT está enojado con el club por el documental que lanzarán los Spurs: “No me gusta la sensación de estar en Gran Hermano. Intenté olvidarlos la mayoría de veces. No tengo ni idea de lo que sale, no me preocupa. Nada es falso, todo es real. Creo que para ellos es real porque tienen día a día 24 horas de lo que es el club de fútbol y vestuario. Lo tienen todo”, dijo.

No toleró que una cámara estuviera registrando la actividad de su plantilla. Adelantó que no piensa ver la película.

2. Ya hay fecha para la Libertadores

La copa #Libertadores se reanudaría el 15 de septiembre. La #Sudamericana retornaría el 27 de octubre. Las eliminatorias sudamericanas iniciarían en octubre #R800AM pic.twitter.com/zhybhD5t8J — Unión FC (@UnionFC800) July 10, 2020

En una conferencia virtual celebrada este viernes, la Conmebol les comunicó a sus miembros que la fecha propuesta para el reinicio de la Copa Libertadores es el 15 de septiembre.

La Argentina y Chile se pronunciaron en contra de esta propuesta. En estos países hay zonas en las que por ahora rige la estricta cuarentena. De confirmarse, la mayoría de sus equipos volverían a jugar en dicho certamen continental, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, con los equipos brasileños.

En tanto la Copa Sudamericana volvería a jugarse un mes más tarde, el 27 de octubre. Cabe señalar que estas fechas no están confirmadas. Conmebol tratará de ajustar protocolos sanitarios antes de anunciar el calendario oficial.

3. Accidente en la Fórmula 1

#AustrianGP 🇦🇹 | FP2.

💥 Fuerte golpe de Daniel Ricciardo en la curva 9 que provoca la bandera roja.pic.twitter.com/jCtfE83l3e — Pilotos de Primera (@pilotosdprimera) July 10, 2020

El piloto Daniel Ricciardo protagonizó un fuerte accidente este viernes en Austria, en el segundo día de entrenamientos de la Fórmula 1.

Cuando transcurría la primera media hora de la sesión, Ricciardo despistó en la curva número nueve e impactó de forma lateral las defensas de neumáticos. El australiano bajó del auto por sus propios medios, aunque algo dolorido. En tanto, el auto de la escudería Renault sufrió un importante daño en la parte trasera.

Ricciardo fue trasladado al centro médico del circuito donde le hicieron un control general. Tras constarse que no tenía ningún tipo de lesión fue declarado apto para seguir en competencia durante el fin de semana.

4. Vuelven las Eliminatorias sudamericanas

⚽️ LAS ELIMINATORIAS CON FECHA DE INICIO Tras consultar a las federaciones miembro sudamericanas, la FIFA y la CONMEBOL han acordado posponer los partidos de clasificación a la Copa Mundial de Catar 2022 Los clasificatorios están ahora previstos para empezar en octubre de 2020 pic.twitter.com/1XBo10YB2w — Futgol 970 – Oficial (@Futgol970py) July 10, 2020

Conmebol aseguró este viernes que las Eliminatorias sudamericanas para el Mundial Qatar 2022 iniciarán en el mes de octubre.

El inicio de la clasificación estaba prevista con un doble fecha para el mes de marzo. El brote de coronavirus impidió que los equipos salieran a la cancha. El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, confirmó que el organismo mantendrá el formato.

“El formato de Eliminatorias no está en duda, lo que le pedimos a FIFA fue que en caso de necesitar nos den más fechas en el calendario para poder llevar adelante este formato”, dijo en declaraciones a Radio La Red.

La pandemia también dejó sin efecto la Copa América que iba a disputarse en Argentina y Colombia.

5. Olympique de Marsella sueña con Zidane

El Olympique de Marsella, uno de los clubes más populares de la Liga 1, sueña con armar un equipo plagado de estrellas que tenga al portugués Cristiano Ronaldo como bandera futbolística y al francés Zinedine Zidane como entrenador.

De acuerdo al diario Le Figaro, el club está en la mira del el empresario franco-tunecino Mohamed Ayachi Ajroudi, quien desembarcaría con varios millones de dólares disponibles para incorporaciones.

“Me encanta el fútbol. Sobre todo, el lado noble del deporte. Me gusta la disciplina alemana, especialmente la del Bayern München. Aprecio el fútbol del Barça. Y un jugador que nunca olvidaré es Cristiano Ronaldo. Me gusta el respeto y la disciplina, y él encarna eso”, dijo el empresario.

