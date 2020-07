Mina: “No me arrepiento en haber ido al Barcelona”

Para el colombiano Yerry Mina, su paso por el Barcelona no fue uno que lo recordarán como un referente o ídolo del equipo. Recién llegado en el 2018 del Palmeiras en Brasil donde brilló y fue una de las figuras del torneo allí, su paso por el Barcelona terminó siendo el opuesto y terminó de manera prematura.

De acuerdo a algunos medios, el nacido en Guachené fue considerado como una de las grandes decepciones del fútbol español.

Por eso él ve la oportunidad que tiene en el Everton bajo la dirección de Carlo Ancelotti es una que tiene que aprovechar para que su carrera vuelva a tomar el rumbo apropiado.

En una entrevista con Marca Colombia, el central cafetero habló de sus experiencias cuando era chico y las razones por la cual no pudo establecerse como un pilar defensivo dentro del cuadro culé.

“A mi mamá le gustaba el Chelsea porque estaba Didier Drogba. Yo le iba al Barcelona por Ronaldinho, porque ese “man” (tipo) entraba a una cancha y hacía reír, porque todo el tiempo yo quería que la cogiera él”, admitió. “Es como Lionel Messi ahora, que la coge y hace maravillas. Yo trataba de hacer las jugadas de Ronaldinho”.

“La verdad yo siempre he ido por el fútbol, he ido tratando de jugar solamente, de disfrutar. Y ese era mi sueño: ir al Barcelona. Podía ir a otros equipos quizás: el Borussia (Dortmund) que me quería, otros equipos en Alemania, en Italia, en Inglaterra, pero, la verdad, yo quería ir al Barcelona”, explicó.

Justo el verano antes de que llegara, Mina fue el goleador de la selección colombiana durante el Mundial de Rusia. Anotó tres goles vitales para los cafeteros que llegaron a octavos de final antes de sucumbir en penales ante Inglaterra.

Gol de Mina contra Inglaterra

El Gol de Yerry Mina ⚽ / Recuerdo / Colombia 🇨🇴- Inglaterra🇬🇧Suscríbete para más contenido ⚽ #seleccioncolombia #mundialrusia2018 #yerrymina 2018-10-23T00:08:05Z

El jugador recontaba sus experiencias y lo que se sentía en momento que no salían las cosas de la manera en la cual deseaba. Al final entendió que eran experiencias con las que tenía que aprender y crecer a largo plazo. “Yo entiendo que hay jugadores espectaculares, pero bueno, yo también por ahí quizás quería tener un minuto. Pero no se dio. Y los pocos minutos que tuve, mal. Sentí por momentos que todo se me venía abajo, sentí que nada me salía, ni dar un pase en el entrenamiento, sentía que nada me salía”, añadió sobre su experiencia en el Barcelona.

Habló del trabajo y esfuerzo que puso durante cada entrenamiento con el objetivo de estar listo en cualquier momento.

“Pasé tiempo entrenando solo para estar en forma y listo para cuando el técnico me llamara y no fue así. Todo lo que haces cuando no eres elegido, sea cual sea el club en el que estés, es un trabajo tan difícil. Hice mi mejor esfuerzo en Barcelona, entrené muy duro. Entrené con el grupo la mayor parte del tiempo, pero luego descubría que no estaba en el grupo de viaje”, admitía.

No todo fue negativo. Al final, Mina recuerda su paso por el equipo Blaugrana de manera alegre. Durante la entrevista se recordó de cómo la pasaba en el vestuario culé y compartió un anécdota muy gracioso. “Ellos son estupendas personas. Y unos magos. Cuando llegué empecé a apostar con ellos quién pateaba mejor los tiros libres en el entrenamiento. Cuando me di cuenta, todos los días me estaban quitando unos 50 euros. La verdad es que esos monstruos la ponen donde quieren,” finalizó.

Mina regresó a la acción el miércoles tras sufrir una lesión muscular a principios de junio. El colombiano ingresó en el minuto 68 en la victoria de los Toffees ante el Leicester por 2-1. Ahora se preparan para ir al norte de Londres para enfrentar al Tottenham de Jose Mourinho y de su compañero de zaga con la selección: Davinson Sánchez. El Everton está en el undécimo lugar con 44 puntos, a ocho del último puesto para competencias europeas.