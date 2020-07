Campeón de boxeo Mikey García pierde pelea durante el UFC 251

Mikey García es uno de los mejores boxeadores profesionales del planeta, pero el pugilista de 32 años de Oxnard terminó perdiendo una gran batalla contra la tecnología este sábado por la noche cuando el luchador intentó comprar UFC 251: Usman vs. Masvidal en ESPN + pay-per-view.

A juzgar por sus publicaciones en las redes sociales, la batalla de García duró alrededor de 45 minutos.

García publicó: “¿Por qué la Fuc** hacen que sea tan difícil ver las peleas?”, Como descargar esta opción, elegir la contraseña, suscribirse aquí, iniciar sesión y crear una contraseña como wtf ”

why the F they make it so difficult to watch the fights!? like download this choose password subscribe here sign in create password like wtf

— Team Mikey Garcia (@mikeygarcia) July 12, 2020