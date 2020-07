[VIDEO] Mayweather ostenta su fastuosa mansión en Beverly Hills: ¿cuántos millones cuesta la propiedad del Floyd?

Que Floyd Mayweather Jr. es uno de los personajes del deporte con más millones acumulados a nivel mundial no es ninguna novedad, pero otra cosa muy distinta es que el propio exboxeador presuma públicamente la enorme cantidad de lujos que son parte de su vida cotidiana. Y si bien es común que ‘The Money’ ostente su fortuna, el video con el que mostró su mansión en Beverly Hills generó tanto elogios como críticas.

Floyd, a sus 43 años, no se priva de nada y un ejemplo cabal de ello es la reciente filmación que transmitió en vivo en su cuenta de Instagram. Leyenda viviente del boxeo, Mayweather Jr. no obvió detalles y recorrió minuciosamente cada rincón de su casa, la cual está valuada en más de 20 millones de dólares.

Unas 25 mil personas siguieron en directo el camino de Floyd por dentro de su increíble propiedad, desde donde lució su costosa colección de autos –Rolls-Royce, Bentley y Bugatti, entre otras marcas-, su cocina, la piscina interior, la fuente de su jardín trasero y hasta un pequeño viñedo que tiene en el acceso al terreno.

“Necesito limpiar mis autos, están todos polvorientos”, bromea Mayweather durante la transmisión, en la que también reveló que cotidianamente conduce una camioneta Dodge Ram 1500 para mantener un bajo perfil y pasar desapercibido entre los vecinos.

“No estoy fingiendo cuando digo que tengo ciertas cosas. No es alardear ni jactarse de nada, vivo un cierto estilo de vida”, dijo el ex boxeador en el tour por su fantástica mansión.

Un anfitrión despistado

La publicación de Mayweather Jr. también contó con momentos divertidos y hasta inesperados. Como cuando el exboxeador de 43 años no encontraba el interruptor para encender las luces de su infinito vestidor.

Uno de los seguidores, más atento que el resto, no perdonó el desliz de ‘The Money’ y lo trolleó con un ácido comentario: “Cuando eres tan rico que no sabes cómo funciona tu casa“.

Entre otras costosas prendas, en el guardarropa de Mayweather Jr. descansa una incalculable cantidad de calzado con un sector exclusivo para los que son diseñados por el francés Christian Louboutin.

Por último, el multicampeón en cinco categorías distintas del boxeo mundial pasó por su cocina, contó que está hecha “totalmente de mármol” y mostró en detalle de cerca una exclusiva colección de vasos Versace.