[VIDEO] Crudo testimonio de Maria Sharapova: ¿por qué dio positivo en un control antidopaje?

La tenista rusa Maria Sharapova, cinco veces ganadora de un torneo de Grand Slam, reveló la pesadilla que vivió por un caso de doping del año 2016.

Hizo esas declaraciones en el marco de un documental próximo a estrenarse, ‘Maria Sharapova: El Punto’. El sitio web Punto de Break tuvo acceso a un adelanto del material producido por el canal Movistar +.

La película, que se estrenará el próximo lunes 27 de julio, muestra los quince meses de suspensión que le cabieron a la tenista por consumir meldonium. El caso explotó en marzo de 2016. En enero de ese año, la Agencia Mundial Antidopaje (WADA) había agregado a esta sustancia al listado de ‘sustancias prohibidas’ para el uso de los atletas.

Sharapova no fue la única deportista que lo ingirió sin estar al tanto de la actualización que había anunciado la WADA. En pacientes normales, el meldonium se utiliza para casos de síndromes coronarios agudos.

“Después de la rueda de prensa [del 7 de marzo de 2016] borré todas las redes sociales de mi teléfono, para protegerme, mantener la cordura y protegerme de opiniones y juicios. Creo que nunca me ha preocupado lo que la gente piense de mí, pero de repente pasa esto y ves que te importa lo que sepan. Y eso me disgustó, fue muy desagradable sentirme tan pequeña. Mi madre me dijo que no pasaba nada si no podía volver a jugar al tenis nunca más. Se pasó semanas durmiendo conmigo para que estuviera acompañada. Mi padre también me acompañó mucho para asegurarse de que nada se salía de madre, que no empezaba a culpar a los demás. Había que tomar el control y saber que la habías cagado”, cuenta la rusa en el documental.

‘María Sharapova: El Punto’ muestra el calvario que vivió la tenista durante los quince meses que duró la suspensión por doping positivo. Incluye entrevistas y material de archivo inédito que reconstruyen la etapa más oscura de la carrera de la rusa, ganadora de 36 torneos individuales.

“De joven noté que mi salud se resentía. Entonces mi padre buscó un médico en Rusia, un médico personal. Mi padre era como el capitán de mi equipo, y aunque viviamos en EEUU, estaba más seguro hablando con un médico ruso, pero ese médico no tenía experiencia con deportistas. Me hizo muchas pruebas e hizo una lista de medicamentos que podía tomar, y con los problemas que empecé a tener desde 2006, cayendo enferma, me dijo que podía tomar ‘mildronate’, que en Rusia se toma sin receta, como si fuera aspirina”, explicó.

Masha responsabilizó a quien era su agente, Max Eisenbud: Si hay varias personas en un equipo, cada uno se dedica a su campo. Creo que mi equipo y yo nos habíamos acostumbrado a tomar algo que mejoraba mi salud peor no mi rendimiento. Dejé trabajar con aquel médico en 2013 porque quería un enfoque más natural. Seguí tomando tres sustancias que él me dijo de tomas muchos años atrás, entre ellas el ‘mildronate’. Y le dije a mi manager que comprobara esa lista a finales de año en 2015. Pero tenía problemas personales y no lo comprobó. Fue error suyo no hacerlo”.

