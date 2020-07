Lebron alarda sus talentos como jugador de fútbol americano

La especulación de qué tan bueno hubiese sido la estrella de los Lakers Lebron James si se enfocado en su aspecto físico y atlético en el emparrillado de fútbol americano en vez del baloncesto. Esto es un ejercicio tan entretenido en hablar de lo hipotético como lo es comparar a James, con, digamos, Michael Jordan.

Pero el viernes, James publicó por Instagram una imagen que le ofrece más polémica a lo pudo haber sido si se dedicaba al deporte del ovoide en vez del de las canastas.

El posteo consistía de una imagen de un artículo de un periódico viejo que incluyó un informe sobre las habilidades de James. En ese artículo incluyó una foto de James usando su camiseta número 9 del la St. Vincent-St. Mary High School en el cual lo consideraban, “El prospecto número uno de fútbol americano en el estado de Ohio.”

El artículo comparó a James con el legendario receptor Randy Moss (“una versión más alta y lenta”) también listaron algunas de sus estadísticas como receptor durante su tercer año de secundaria: Acumuló 1,200 yardas en 60 recepciones anotando 16 touchdowns. “Lo que vi en el video, era un jugador que estaba hecho para jugar como receptor en la NFL, indicó el autor del artículo.

James que estaba satisfecho con sí mismo, escribió: “Los hombres mienten, las mujeres mientes, los números no. Ni jugué mi último año de secundaria.”

James después explicó que no jugó fútbol al americano su último año de secundaria porque varios de sus amigos y entrenador en su mundo de baloncesto no le permitían

“¡Ellos me dijeron que si apenas intentaba pisar un emparrillado, ellos saltarían (me patearían el trasero) en cada entrenamiento hasta que me hartaría! ¡Creo que tomé le decisión inteligente! ¡ Ja! De todos modos, ustedes que son apoyadores, esquineros o profundos… les pueden dar las gracias a mis amigos que me mantuvieron en el baloncesto, sino habrían muchos videos míos haciéndole a ustedes como Moss.”

Cabe recordar que James sufrió una fractura de muñeca en un partido de liga AAU en junio del 2002 que necesitó dos meses para sanar, eso no le permitió estar listo para la temporada hasta cuando justo comenzaban a entrenar los equipos de fútbol americano.

James se perdió algunos de los torneos más importantes de ese verano, pero ya era considerado el mejor jugador de secundaria del país en ese momento y consideraban que muy probablemente iba a ser la primera selección del reclutamiento universitario de la NBA en el 2003. El no tenía planes de pisar un emparrillado. Hasta se habló de que James planeaba entablar una demanda contra la NBA para ser elegible para el reclutamiento como estudiante de tercer año de secundaria. Al final decidió no hacerlo y terminó sus último año.

Durante este parate que tuvo la NBA desde marzo por causa del coronavirus, hubo mucho tiempo para especular sobre estas cosas. Eso fue los que hizo el entrenador de los Clippers Doc Rivers, quien se ha enfrentado a Lebron desde el 2003, durante un podcast con su hijo, Austin Rivers de los Houston Rockets.

Austin Rivers & Doc Rivers agree on LeBron James being the greatest athlete of all-time

“I really believe if LeBron James had to play football, he may have been the greatest football player ever.”

(🎥 @uninterrupted ) pic.twitter.com/T48KRneg0z

— NBA Central (@TheNBACentral) May 13, 2020