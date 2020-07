Lakers ganan la batalla de Los Ángeles en Orlando

LeBron James anotó la canasta que le dio la victoria para los Lakers faltando 12.8 segundos en el último cuarto. Fue el final perfecto para la reanudación de la temporada de la NBA en la burbuja de Orlando.

Hubo ciertos momentos en el partido en el cual era evidente que los jugadores no habían jugado en más de cuatro meses, pero la emoción e intensidad con la que se jugó ayudó a darle un gran comienzo a este torneo sin precedentes en el resultado que terminó favoreciendo a los Lakers por 103-101.

La victoria permitió que los Lakers llegaran a su victoria número 50 de la temporada; una gesta que alcanzan por trigésima tercera ocasión en su historia, la duodécima ocasión el a carrera de James.

Coaches, players, and staff from the #Lakers & Clippers lock arms in unity during the national anthem. #WholeNewGame pic.twitter.com/ZZbCNYK6Ww

— Spectrum SportsNet (@SpectrumSN) July 31, 2020