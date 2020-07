Jugador de NFL se aleja para luchar contra coronavirus

El guardia canadiense Laurent Duvernay-Tardif, figura de los Kansas City Chiefs, ha escrito su propia historia durante el 2020 al convertirse en el primer jugador en haber renunciado a jugar la temporada 2020 por los riesgos de la pandemia de coronavirus.

Duvernay-Tardif la temporada pasada fue el primer médico titulado en jugar un Super Bowl. Ahora se convierte en el primer jugador en optar por no jugar la temporada de la NFL. El jugador elegido en la sexta ronda por los Chiefs en el reclutamiento universitario del 2014 siguió estudiando medicina mientras jugaba en la NFL.

El jugador de 29 años se graduó de la prestigiosa facultad de Medicina de la Universidad McGill de Montréal en mayo de 2018 con un doctorado en medicina y una maestría en cirugía.

El jugador oriundo de Montréal ha ejercido como asistente en un centro médico en su ciudad nativa durante toda la crisis sanitaria desde el mes de marzo. El jugador oficializó su decisión a través de una publicación en redes sociales.

My decision regarding the 2020 NFL season pic.twitter.com/jrY3nZfNWO

— Laurent D. Tardif (@LaurentDTardif) July 25, 2020