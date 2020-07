TOP 5: Noticias de Deportes – 9 de Julio de 2020

Un exdelantero de la selección argentina recuerda el llanto de Marcelo Bielsa tras perder la final con Brasil, Real Madrid aísla al delantero Luka Jovic por riesgo de contagio de coronavirus, Novak Djokovic se defiende ante las críticas, Santos pierde litigio con el FC Barcelona y la selección española tiene fecha de regreso. Las noticias más importantes del día.

1. El llanto de Marcelo Bielsa tras perder con Brasil

El jueves 9 de julio, después del partido vs. Stoke City, el canal de deportes británico Sky Sports Football estrena un documental sobre los dos primeros años de Bielsa en Leeds. Apenas consiga donde lo podamos ver aca en Argentina lo voy a estar compartiendo! 💙💛 pic.twitter.com/yRh1YUapmf — Leeds United ARG🇦🇷💛💙 (@Leeds_argentina) July 6, 2020

El exdelantero de la selección Argentina César Delgado reveló una anécdota con Marcelo Bielsa que deja a las claras el amor por el fútbol del entrenador del Leeds United.

Ocurrió en Lima, tras la derrota de la Albiceleste ante Brasil en la final de la Copa América. ‘El Chelito’, exjugador del Olympique de Lyon, jamás olvidará el llanto del Loco.

“Me hace mal recordar la charla que nos dio. Si la hubiésemos ganado, hubiese sido maravilloso. Marcelo Bielsa lloró mucho después del partido en la charla”, dijo.

“Es una persona muy bondadosa, que vive para el fútbol. Me ha dejado mucho. Tiene una forma de hablar muy particular. Entras a la cancha a jugar enamorado por cómo te atrapa cuando te habla. Es otro de los grandes entrenadores que tuve”, remarcó.

2. Aíslan a jugador del Real Madrid

Luka Jovic está aislado en su domicilio tras haber estado en compañía de un amigo que dio positivo por COVID-19. La primera prueba realizada con el Real Madrid habría dado negativo, y actualmente se espera más pruebas de parte de los médicos del club blanco. pic.twitter.com/rGS0USPbaH — Detrás de Cancha (@detrasdecancha_) July 8, 2020

El serbio Luka Jovic se encuentra aislado desde hace dos días en su domicilio luego de haber estado con un amigo que dio positivo por coronavirus. Así lo confirmó este miércoles el diario Marca.

De acuerdo a la información publicada en la prensa española, Jovic estuvo con su amigo el día lunes, fecha en que esté aterrizó en Madrid proveniente de Belgrado. El protocolo del club indica que toda persona del entorno de los futbolistas debe someterse a un test por coronavirus. Evidentemente, el delantero no cumplió con ello.

Aunque no lo confirmaron, los diarios españoles indican que Jovic se habría hecho un test y que este le habría dado coronavirus. Sea como fuere, es un antecedente que prácticamente sella el fin de su etapa en el Merengue.

3. Djokovic denuncia caza de brujas

Djokovic habló en @Sportski_Zurnal sobre las críticas hacia el: “Creo que hay algo más detrás de las críticas, como si hubiera una agenda, como si fuera una caza de brujas. Alguien tiene que caer, alguien con nombre, para que sea el principal culpable de todo” pic.twitter.com/mK5fIdvXUP — Set Tenis (@settenisok) July 8, 2020

Luego de haber dado nuevamente negativo por coronavirus, el serbio Novak Djokovic reanudó los entrenamientos en Belgrado. Luego de la sesión, el número 1 del ranking de la ATP cuestionó a aquellos que lo criticaron sin piedad por haber organizado un torneo de tenis en plena pandemia.

Cabe recordar que varios jugadores y entrenadores, entre estos el propio Djokovic y su esposa, Jelena, se contagiaron el virus en dicho evento.

“Solo veo críticas muy maliciosas. Creo que hay algo más detrás de las críticas, como si hubiera una agenda, como si fuera una caza de brujas. Alguien tiene que caer, alguien con nombre, para que sea el principal culpable de todo”, dijo en diálogo con el periódico Telegraf.

Asimismo, adelantó que aún no está garantizada su presencia en el US Open: “No estoy seguro de que juegue el US Open. Sí pienso jugar en Madrid, Roma y Roland Garros en el mes de septiembre”.

4. El TAS desestima denuncia del Santos

#FCBARCELONA | El TAS desestimó la demanda del Santos al Barça. El club brasileño reclamaba el pagó de 61,2 millones de euros en concepto de "daños y perjuicios" por el fichaje de Neymar. Informa: @Fran_Acosta09 pic.twitter.com/PEjFwPzYso — Por La Escuadra (@PorLaEscuadraTV) July 8, 2020

El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) desestimó la denuncia del Santos al FC Barcelona por el pase Neymar.

El club brasileño reclamaba a los catalanes el pago de una multa de 70 millones de dólares por daños y perjuicios. Acusaban a la Junta Directiva Culé de haberle hecho firmar un preacuerdo al jugador en el año 2011.

“El Santos lamenta, aunque respetará, la decisión que rechazó el incuestionable hecho de que fue perjudicado en la operación”, señaló la entidad paulista en una comunicado oficial.

Pero eso no fue todo. Santos no ganó el litigio, aunque le mandó un mensaje al Barcelona. Instó al club español a manejarse en el futuro con “transparencia” tal “como lo hizo el Real Madrid en la transferencia de Rodrygo Goes“.

5. La selección española tiene fecha de regreso

🔴 OFICIAL | España jugará contra Holanda en noviembre el amistoso pendiente. ➡️ El encuentro se disputará el día 11 en Ámsterdam. 🔗 https://t.co/8Bn9BIhr8p pic.twitter.com/Lp38T8pyGw — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) July 8, 2020

La selección española jugará un partido amistoso ante Holanda el 11 de noviembre. Ese encuentro estaba previsto para el 29 de marzo. Así lo informó este miércoles la Real Federación Española de Fútbol (RFEF)

“Será el primero de los tres partidos marcados para noviembre, donde el combinado de Luis Enrique se medirá posteriormente en duelos de Nations League a Suiza a domicilio y a Alemania en casa”, explicó la Federación Española.

El partido ante los holandeses se disputará en el Johan Cruyff Arena. Probablemente con público en las tribunas.